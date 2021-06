DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN najniżej od grudnia; rentowności 10-latek w okolicy 1,86 proc.

Złoty znacząco umocnił się we wtorek do euro oraz dolara osiągając minima notowane po raz ostatni w drugiej połowie grudnia 2020 r. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek ocenił, że złoty może kontynuować umocnienie w kolejnych dniach.

We wtorek kurs EUR/PLN spadał, po godzinie 16.30 tracił 0,36 proc. względem punktu odniesienia do poziomu 4,463. Złoty umacniał się także do dolara, kurs USD/PLN spadał 0,5 proc. do poziomu 3,643. Tym samym złoty był najmocniejszy do euro oraz dolara od drugiej połowy grudnia 2020 r.

"Inflacja, PMI są już za nami i są już ogrywane na rynku. Moim zdaniem złoty ma teraz prawo dryfować w mocniejszą stronę, póki nie zobaczymy jak do obrazu wyłaniającego się z ostatnich danych ustosunkuje się bank centralny. Coraz wyraźniej kruszy się retoryka mówiąca, że inflacja jest kwestią przejściową i wyłącznie podażowo regulacyjną i niezależną od prowadzonej polityki pieniężnej" - powiedział Grzegorz Ogonek.

Firma Markit podała, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wzrósł do 57,2 pkt. z 53,7 pkt. w kwietniu. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost PMI do 54,0 pkt. Autorzy badania zaznaczają, że najnowszy odczyt PMI pobił rekord z kwietnia 2004 (56,8 pkt.), sygnalizując znaczącą poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym i wydłużając obecny trend zwyżkowy do 11 miesięcy.

Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 4,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. Odczyt był zgodny z konsensusem rynkowym.

Zdaniem Grzegorza Ogonka, inwestorzy rynkowi wydają się skłaniać ku scenariuszowi, według którego NBP zmierza do normalizacji polityki monetarnej.

"W tej chwili, od jakiegoś tygodnia mamy sytuację, gdzie wydaje się, że ustąpiły wszystkie te czynniki, które w maju ciążyły złotemu, włącznie ze stosunkowo pasywną postawą banku centralnego wobec narastającej inflacji. Teraz wydaje się, że inwestorzy poczuli, że ten ostatni czynnik wkrótce ustąpi i być może dokonał się jakiś przełom w podejściu banku centralnego" - powiedział.

Ogonek dodał, że obecnie nie widać czynników, które mogą zwiastować osłabienie złotego, a oczekiwania na rynku na zmianę polityki NBP, dają polskiej walucie szansę na kontynuację umocnienia.

Złoty umacniał się także w stosunku do dolara. USD/PLN po południu znajdował się w okolicy 3,675 (-0,04 proc.). W tym czasie EUR/USD szedł w górę o 0,08 proc. do 1,220.

RYNEK DŁUGU

Rentowności papierów 10-letnich zniżkowały rano o ok. 5 pb do 1,82 proc., ale w dalszej części dnia zaczęły zyskiwać i po 16.30 znajdowały się niecały punkt bazowy powyżej punktu odniesienia na poziomie 1,857 proc.

"Jeżeli teraz rynek przechodzi, zgodnie z naszym założeniem, do uznania, że bank centralny zmienia kurs na mniej gołębi, to może być to jakimś czynnikiem uspokajającym dochodowości" - powiedział Grzegorz Ogonek.

"W trakcie ubiegłego tygodnia ociąganie się naszego długu z korektą wydawało się niezrozumiałe. Do tego doszła aukcja skupu papierów organizowana przez NBP, po której rentowności gwałtownie wzrosły. Być może trzeba na to patrzeć jak na przereagowanie rynku, który teraz szuka nowej równowagi przy założeniu, że NBP próbuje się ograniczać" - dodał.

Podczas ostatniej operacji skupu obligacji przeprowadzonej przez NBP 26 maja, bank odkupił dwie serie obligacji łącznie za 2 mld zł przy czym przed przetargiem deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 5 mld zł.

Narodowy Bank Polski podał, że planuje w czerwcu przeprowadzić jedną operację strukturalną skupu obligacji - w dn. 16 VI, ale może przeprowadzić dodatkowe operacje strukturalne.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych straciły 2,9 pb do 1,581 proc., a niemieckich poszły w górę o 0,6 pb do -0,179 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 16.58 9.38 16.42 EUR/PLN 4,4635 4,4737 4,4851 USD/PLN 3,6446 3,6558 3,6745 CHF/PLN 4,0710 4,0707 4,0812 EUR/USD 1,2247 1,2237 1,2206 OK0423 0,27 0,25 0,25 DS0726 1,26 1,25 1,24 DS1030 1,86 1,86 1,85

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl