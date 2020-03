DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN pójdzie w górę, a rentowności polskich 10-letnich SPW mogą rosnąć

Kurs EUR/PLN na fali niepewności na rynkach może podążyć w kierunku 4,50 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku krajowych SPW rentowność dziesięciolatek może zwyżkować.

"Od rana złoty zachowywał się dość stabilnie, lecz po południu zaczął wyraźnie słabnąć" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

W jej ocenie, w najbliższym czasie złoty pozostanie słaby wobec euro, co może być związane z obawami inwestorów dotyczącymi epidemii koronawirusa oraz oczekiwaniami inwestorów co do obniżki stóp procentowych w Polsce.

"W takim otoczeniu EUR/PLN może podążyć nawet w kierunku 4,50" - powiedziała ekspertka.

Jej zdaniem w przypadku głównej pary światowej, EUR/USD, w krótkim terminie można spodziewać się stabilizacji kursu na obecnych poziomach, przy czym czynnikiem wspierającym dolara mogą być napływy kapitału ze strony inwestorów poszukujących +bezpiecznych przystani+ w okresie podwyższonej niepewności.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panował zróżnicowany obraz. Wzrostom dochodowości na środku i długim końcu krzywej towarzyszył bardzo silny (o ok. 27 pb) spadek na krótkim końcu.

W poniedziałek, NBP zasilił w ramach operacji repo o 4-dniowej zapadalności w kwocie ok. 7,3 mld zł system bankowy przy średniej stopie 1,5 proc. - podał Bloomberg. Była to pierwsza od ponad dekady operacja repo przeprowadzona przez NBP.

"Inwestorzy reagowali na deklarację prezesa Glapińskiego o proponowaniu RPP obniżki o 50 pb, do której może dojść już jutro. Kontrakty FRA wyceniają potencjał zniżki właśnie na tym poziomie" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

W jej ocenie, w najbliższym czasie krótki koniec krzywej rentowności pozostanie podatny na ewentualne zmiany oczekiwań, co do poziomu stóp procentowych. Ponadto spodziewa się ona wzrostów rentowności na długim końcu, jeżeli na rynkach światowych utrzyma się niepewność.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,816 proc. (-14 pb), a niemieckich bundów -0,502 proc. (+8 pb).