DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN pozostanie stabilny; rentowności SPW mogą spaść

W najbliższych dniach można spodziewać się dalszej stabilizacji kursu EUR/PLN - powiedział PAP Biznes ekonomista banku Santander Marcin Sulewski. W jego opinii w kolejnych dniach należy oczekiwać spadku rentowności polskich obligacji.

"Myślę, że w perspektywie najbliższych dni kluczowa będzie perspektywa na rynku EUR/USD, a tam największe znaczenie będą miały doniesienia o tym, czy Republikanie i Demokraci dojdą do porozumienia w sprawie kolejnego programu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki. Brak tego porozumienia i przedłużające się negocjacje widocznie ciążą dolarowi. Gdyby pojawił się przełom, w krótkim terminie byłby to pozytywny impuls dla amerykańskiej waluty, a EUR/PLN mógłby trochę wzrosnąć. Do tego czasu oczekujemy raczej stabilizacji" - powiedział Sulewski.

Analityk dodał, że w czwartek podobnie jak w środę notowania na polskim rynku walutowym przebiegają w relatywnie spokojnej atmosferze.

"Spokój bierze się stąd, że na rynku globalnym wahania są niewielkie. Jeśli chodzi o złotego widać, że po tym jak kurs EUR/USD ustabilizował się od końca lipca w wąskim przedziale 1,17-1,19, tak EUR/PLN porusza się w wąskim paśmie 4,3854-4,4250" - powiedział.

Bez znaczącego wpływu na rynek pozostały też czwartkowe dane o krajowym bilansie płatniczym za czerwiec, które okazały się dużo lepsze od oczekiwań.

Nadwyżka w obrotach bieżących w czerwcu 2020 r. wyniosła 2.842 mln euro wobec konsensusu 1.766,8 mln euro nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w czerwcu o 3,0 proc. rdr wobec konsensusu spadku o 0,7 proc. rdr, a import spadł o 10,7 proc. rdr wobec prognozy spadku o 7,0 proc.

RYNEK DŁUGU

"Generalnie spodziewam się, że na rentownościach polskich obligacji skarbowych zostanie utrzymany trend spadkowy do końca roku. Pomoże w tym opadająca powoli inflacja, nastawienie banku centralnego i program skupu obligacji, który prowadzi NBP. W przypadku rentowności obligacji 10-letnich można zauważyć, że we wtorek osiągnęła lokalne maksimum, górne ograniczenie powolnego kanału spadkowego i myślę, że w kolejnych dniach rentowności mogą spaść" - powiedział PAP Biznes Sulewski.

W piątek o godz. 10.00 GUS poda szybki szacunek polskiego PKB za II kw. 2020 r.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,682 proc. (-0,4 pb), a niemieckich -0,411 proc. (+3,5 pb).