DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN pozostanie w okolicy 4,50; rentowności stabilne

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może stabilizować się w okolicy 4,50 - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB, Przemysław Kwiecień. W jego ocenie rentowności krajowych obligacji 10-letnich pozostaną w okolicy 1,15 proc.

"We wtorek widać delikatną tendencję do umocnienia się złotego względem euro, ale bez ogromnego paliwa do jej kontynuacji. EUR/PLN udało się zejść poniżej 4,50 - jest to głównie efekt dobrych nastrojów na rynkach globalnych. Złoty ma dobre fundamenty i mógłby na tym zyskiwać, jednak potencjalne interwencje NBP zniechęcają kapitał. Z tego powodu w najbliższym czasie spodziewam się stabilizacji w okolicy 4,50" - powiedział Przemysław Kwiecień.

Ekonomista zwrócił uwagę na eurodolara, który zniżkuje i znajduje się w okolicy ważnego wsparcia na 1,2050.

"Przełamanie tego wsparcia i dalsze umacnianie się dolara byłoby niekorzystne dla złotego. Rynek widzi, że ze względu na restrykcje sytuacja w Europie jest gorsza niż w USA, co ma przełożenie na notowania" - dodał.

W trakcie wtorkowych notowań złoty stopniowo umacniał się wobec euro i przebijając 4,50, dotarł do 4,48, najniżej od drugiej połowy grudnia. W ciągu dnia dolar umocnił się wobec euro do poziomu 1,203/EUR, przy czym USD/PLN początkowo wzrósł do 3,74 jednak pod koniec dnia wrócił w okolice 3,72.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności krajowych rentowności poszły lekko w górę, przy czym najmocniej na długim końcu krzywej - o 3 pb do 1,17 proc.

"Na rynku długu nie oczekuję większych zmian. Krajowe 10-latki zacumowały dość nisko, w okolicy 1,15 proc. i wydaje się, że w najbliższym czasie tam pozostaną. Z jednej strony potrzeby pożyczkowe są duże, z drugiej jednak jest polityka NBP stabilizująca rentowności lekko powyżej 1 proc." - powiedział Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,108 proc. (+3,1 pb), a niemieckich -0,489 proc. (+2,5 pb).