DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN pozostanie w strefie 4,58-4,63; na SPW również oczekiwana stabilizacja

Zbliżający się długi weekend powinien wspierać stabilizację na krajowym rynku FX, a kurs EUR/PLN powinien pozostawać w strefie 4,58-4,63 - uważa Mateusz Sutowicz z Banku Millennium. Również na rynku krajowego długu ekonomista oczekuje stabilizacji notowań, a piątkowe dane o CPI nie powinny wiele zmienić.

"Na krajowym rynku FX poniedziałkowa sesja jest spokojna, a kluczowe wydaje się być to, że przebywamy powyżej 4,60, który to jednak poziom jest bardziej psychologiczny niż techniczny. Poniedziałkowe dane z polskiej gospodarki były słabe, jednak były bliskie naszym oczekiwaniom, a tym samym zaskoczenia nie ma. Rynek również widzi, iż kierunek dla sprzedaży detalicznej w pierwszej połowie roku jest jeden (spadkowy - PAP), a tym samym dane te przeszły bez większego echa" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

GUS podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2023 r. spadła o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 4,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,6 proc. i wzrost o 15,9 proc. w ujęciu mdm. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 8,5 proc. rdr.

"Naszym zdaniem w bieżącym tygodniu kurs EUR/PLN będzie się stabilizował w przedziale 4,58-4,63 i nie widzimy na ten moment specjalnych argumentów, aby złoty miał dalej zyskiwać. Potrzebny do tego byłby wzrost kurs EUR/USD, który ma w poniedziałek miejsce, jednak para ta znajduje się w okolicach poziomów z połowy kwietnia, a tym samym nie ma tam przełomu" - powiedział Sutowicz.

Ekonomista przypomniał również, iż przed nami długi majowy weekend, a w poniedziałek, 1 maja dzień wolny jest również w Wielkiej Brytanii.

"To będzie ograniczać podejmowanie ryzykownych decyzji pod koniec bieżącego tygodnia, a tym samym sprzyjać stabilizacji rynku" - wskazał.

O godzinie 16.02 EUR/PLN zniżkuje o 0,21 proc. do 4,6018, a USD/PLN idzie w dół o 0,49 proc. do 4,1747. W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD idzie w górę o 0,28 proc. do 1,1023.

RYNEK DŁUGU

"W poniedziałek na krajowym rynku długu mają miejsce niewielkie spadki dochodowości, natomiast nie zmieniają one znacząco obrazu z ubiegłego tygodnia, kiedy to rentowności były bardzo stabilne. Krajowa krzywa jest wypłaszczona i taka na ten moment jest specyfika rynku" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Ekspert wskazał, że podobnie jak na rynku FX, również na rynku krajowego długu w najbliższych dniach oczekuje on stabilizacji notowań.

"Piątkowe dane o krajowej inflacji, która ma wynieść ok. 15 proc. nie powinny zmieniać zbyt wiele w obecnym obrazie. Wiemy czego spodziewać się po RPP w najbliższy miesiącach, a tym samym odczyty różniące się niewiele od konsensusu, nie powinny wpływać na oczekiwania odnośnie kierunku krajowych stóp procentowych. My uważamy, że obniżek stóp procentowych w Polsce w bieżącym roku nie będzie" - dodał ekspert.

Wstępne dane o kwietniowym CPI z Polski, GUS opublikuje 28 kwietnia, o godzinie 10.00.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 4,4 pb. do 3,528 proc., a niemieckich idą górę o 0,4 pb. do 2,4905 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.06 09.30 16.39 EUR/PLN 4,6016 4,608 4,6087 USD/PLN 4,1742 4,1976 4,2031 CHF/PLN 4,6962 4,7114 4,7044 EUR/USD 1,1024 1,0977 1,0965 PS0425 6,024 6,041 6,058 WS0428 6,007 6,030 6,065 DS1033 6,002 6,023 6,057

