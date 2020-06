DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN ustabilizuje się, a rentowności polskich 10-letnich SPW mogą spadać

Złoty będzie stabilizował się wobec euro w okolicach poziomu 4,45 – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego długu skarbowego dochodowość 10-letnich SPW może zniżkować, lecz na krótkim końcu utrzymane zostaną poziomy zbliżone do obecnych.

"EUR/PLN poszedł w górę w porównaniu z kwotowaniem z wczoraj, sprzed publikacji komunikatu po posiedzeniu RPP, w którym znalazł się zapis o niedostosowaniu kursu złotego. Sprzyjał on domysłom inwestorów czy nie oznacza to, że bank może interweniować, aby osłabić złotego. Ruch ten w dużej mierze dokonał się jednak we wtorek, a dzisiaj od rana, w ramach sesji europejskiej w zasadzie EUR/PLN porusza się w okolicach 4,45" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Spodziewam się, że w najbliższych czasie ten poziom zostanie utrzymany. W centrum zainteresowania inwestorów z pewnością będą teraz komentarze członków RPP, w których wyjaśnią może bliżej, jak się zapatrują na niedostosowanie kursu złotego" - dodała.

GUS podał o godz. 10, że nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po kwietniu wyniosła 0,8 mld euro. W reakcji na publikację odczytu nie doszło do istotnej zmiany kursu EUR/PLN.

W przypadku EUR/USD, zdaniem ekonomistki, można zakładać w najbliższym czasie oscylowanie kursu wokół 1,1230.

"Dla eurodolara ważne są m.in. obawy inwestorów dotyczące koronawirusa i jego wpływu na aktywność gospodarczą. Wczoraj prezes Powell wskazał, że pandemia ma negatywny wpływ na szybkość i trwałość odbicia w gospodarce. Dodatkowo niepokój budzą doniesienia o tym, że w Chinach w Pekinie pojawiły się nowe ogniska wirusa. To znacząco nas oddala od opanowania sytuacji epidemiologicznej" - uważa ekspertka.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panował zróżnicowany obraz. Minimalnie zniżkowała rentowność dwuletnich SPW, a istotnie zwyżkowała dochodowość na długim końcu.

"W scenariuszu, gdy awersja do ryzyka nie pogłębi się, oczekuję, że na krótkim końcu utrzymamy obecne poziomy, zaś na długim może dojść do spadków do poniżej 1,4 proc." - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,740 proc. (-1,4 pb), a niemieckich -0,429 proc. (-0,7 pb).