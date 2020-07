DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN ustabilizuje się na poziomie powyżej 4,40, rentowności SPW na niskich poziomach

W przyszłym tygodniu para walutowa EUR/PLN powinna ustabilizować się na poziomie powyżej 4,40 - ocenił starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Rentowności polskich obligacji powinny pozostać na niskich poziomach z możliwością lekkiego spadku o około 5 pb na długim końcu krzywej.

"Spodziewamy się, że EUR/PLN zakotwiczy się gdzieś na poziomie powyżej 4,40. Teoretycznie rynek chciałby zagrać jakąś korektę, ale para EUR/USD cały czas rośnie, a to zachęca do zakupu walut CEE. Tym niemniej, dotychczasowa retoryka naszego banku centralnego wskazuje, że obecne umocnienie złotego mocno mu się nie podoba, co raczej będzie zniechęcać do dalszego umacniania się naszej waluty. Stąd też na przełomie tygodnia raczej oczekujemy stabilizacji na ponad 4,40/EUR, a w dłuższym horyzoncie stopniowe osłabienie" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

RYNEK DŁUGU

"Ministerstwo podało w piątek informację, że w przyszłym miesiącu nie będzie za bardzo podaży, odbędzie się jedynie aukcja zamiany. Rentowności zostaną więc raczej na niskich poziomie lub nawet zanotują lekki spadek. Na długim końcu krzywej o około 5 punktów bazowych, rynek jest już bardzo nisko jeśli chodzi o rentowności, więc raczej nie będzie on też długotrwały" - powiedział Piotr Popławski.

W opublikowanym w piątek komunikacie dotyczącym sierpniowego planu podaży długu, resort finansów podał, że planuje w nadchodzącym miesiącu przeprowadzić jeden przetarg zamiany obligacji w czwartek 6 sierpnia. Nie planuje natomiast przetargów sprzedaży obligacji.

Jak wskazał Popławski, prognozowany przez niego spadek rentowności nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Spadkowi rentowności może sprzyjać charakter napływających w nadchodzącym tygodniu danych makroekonomicznych z głównych rynków na świecie.

"W przyszłym tygodniu pojawi się sporo danych makro z głównych gospodarek, jednak prognozy ich dotyczące są bardzo rozbieżne. Część ekonomistów spodziewa się dużego rozczarowania danymi z USA, co może znowu pociągnąć rentowności na rynkach długu jeszcze mocniej w dół. Tak więc, krótkoterminowo spodziewamy się przede wszystkim stabilizacji lub spadku rentowności SPW" - powiedział Popławski.

Przyszły tydzień rozpocznie się od poniedziałkowej publikacji finalnych odczytów indeksu PMI dla przemysłu za lipiec m.in. w Chinach, strefie euro, Niemczech, Wlk. Brytanii oraz Francji. W poniedziałek nastąpi też publikacja raportu ISM dla przemysłu w USA.

Na rynkach bazowych rentowności obligacji skarbowych zniżkują i dochodowość amerykańskich papierów 10-letnich wynosi 0,549 proc. (+0,8 pb), a niemieckich -0,526 proc. (+2,1 pb).