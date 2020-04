DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN utrzyma podwyższone poziomy, a rentowność polskich 10-letnich SPW może spadać

Złoty utrzyma podwyższone poziomy wobec euro, a barierą powstrzymującą wzrost pary jest przedział 4,60-4,63 – uważają ekonomiści. Na rynku krajowego długu skarbowego rentowność dziesięciolatek może w kwietniu pójść w dół do 1,69 proc.

"Wczoraj EUR/PLN testował poziom 4,60, lecz nie przebił go. Spodziewam się, że w najbliższym czasie eurozłoty będzie poruszał się na podwyższonych poziomach, lecz barierą, powstrzymującą przed dalszym wzrostem wydaje się przedział 4,60-4,63" - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Departament Pracy USA podał, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 6,648 mln do 9,96 mln. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 3,763 mln. Był to najwyższy wzrost bezrobocia w USA w historii.

"Po publikacji tego odczytu nie doszło do istotnej reakcji na EUR/USD, co może pokazywać, że dużo negatywnych informacji dla dolara jest już w cenach. Zakładamy, że choć w krótkim terminie eurodolar może nawet spaść za sprawą utrzymywania się awersji do ryzyka na rynkach, to średnio w kwietniu wyniesie ok. 1,1150" - dodał ekspert.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do wzrostów rentowności na całej krzywej.

"Dzisiejsze wzrosty rentowności na całej krzywej wydają się odreagowaniem ostatnich spadków. Na inwestorach wrażenie robi olbrzymi plan podaży długu w kwietniu, zwłaszcza w zakresie bonów skarbowych. Zakładamy, że dochodowość na krótkim końcu wyniesie w kwietniu 0,90 proc., zaś na długim końcu możliwe są spadki do 1,69 proc." - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

W czwartek MF sprzedało obligacje OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129 za łącznie 5.146,8 mln zł, przy popycie 7.757,8 mln zł.

MF w ramach sprzedaży dodatkowej uplasowało pięć serii obligacji OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129 łącznie za 430,55 mln zł.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,592 proc. (-4,3 pb), a niemieckich -0,441 proc. (+2,9 pb).