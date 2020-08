DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN w krótkim terminie w okolicach 4,40-4,42; SPW mogą do piątku jeszcze się osłabić

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN prawdopodobnie będzie kształtować się w przedziale 4,40-4,42 - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING BŚ Piotr Popławski. Jego zdaniem, rentowności 10-letnich obligacji mogą wzrosnąć jeszcze o ok. 5 pb., z możliwą korektą w dół po piątkowych danych o PKB Polski.

"Nie spodziewam się dużych zmian w kształtowaniu się kursu złotego w najbliższym czasie. Polskie fundamenty mogą co prawda sugerować, że złoty może się nieco osłabić - mamy niskie stopy proc., a RPP cały czas wspomina, że złoty mógłby być tańszy - natomiast dopóki EUR/USD jest tak wysoko (blisko 1,18 - PAP) i są oczekiwania, że może jeszcze wzrosnąć, to na rynku nie ma za bardzo chętnych, żeby zajmować pozycje przeciw złotemu" - powiedział Popławski.

"Zakładam, że póki co zostaniemy w okolicach obecnych poziomów 4,40 do euro. Od dołu kurs złotego trzyma średnia 200-sesyjna (ok. 4,405 - PAP), a od góry szczyty z ostatnich tygodni, czyli okolice 4,42. Krótkoterminowo nie zakładam dużych zmian, natomiast w dłuższym terminie spodziewamy się osłabienia złotego z uwagi na politykę NBP" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Popławski ocenia, że słabszy od oczekiwań odczyt PKB Polski za II kw. w piątek, czego spodziewają się ekonomiści ING (minus 10-11 proc. rdr vs konsensus PAP minus 9 proc.), mógłby "przynajmniej zahamować" wzrost rentowności polskich papierów, choć główną rolę w zachowaniu SPW odgrywać wciąż mogą, jego zdaniem, wydarzenia na rynkach bazowych.

"Widać zainteresowanie, żeby jeszcze wyżej pociągnąć rentowności, w przypadku Polski możliwe, że jeszcze ok. 5 pb. na długim końcu, w zależności od wydarzeń za granicą. Duża część ruchu wykonała się jednak już we wtorek, w ślad za Treasuries. O mocne zwyżki rentowności byłoby jednak trudno z uwagi na niską dostępność polskich papierów. Po piątkowym odczycie PKB wzrosty rentowności mogą się zatrzymać, lub nawet obligacje się umocnią. Z kolei na krótkim końcu nie spodziewam sie większych ruchów" - dodał.

W piątek o godz. 10.00 GUS poda szybki szacunek polskiego PKB za II kw. 2020 r.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,673 proc. (+1,5 pb), a niemieckich -0,451 proc. (+2,2 pb).