DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN w okolicy 4,55-4,60; rentowności 10-latek w przedziale 1,5-1,7 proc.

Na początku przyszłego tygodnia EUR/PLN pozostanie przedziale 4,55-4,60 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk rynków finansowych BNP Paribas Wojciech Stępień. Jego zdaniem, sytuacja na rynkach bazowych ogranicza przestrzeń do wzrostu polskich rentowności, w efekcie rentowności 10-latek powinny pozostać w przedziale 1,5-1,7 proc.

"Kursowi EUR/PLN zdecydowanie pomogło ustabilizowanie się eurodolara w okolicach poziomu 1,18, korzystny czynnik stanowią także odczyty PMI ze strefy euro za lipiec. Z tymi danymi w bliskim horyzoncie czasowym przestrzeń do dalszego spadku eurodolara powinna być ograniczona i to też powinno stanowić czynnik, który będzie ograniczał presję na ewentualny wzrost EUR/PLN powyżej 4,60. Uważam, że na początku przyszłego tygodnia EUR/PLN pozostanie w przedziale 4,55-4,60" - powiedział Wojciech Stępień.

W środę odbędzie się posiedzenie Fed, jednak zdaniem analityka, rynki nie spodziewają się, by miało dojść podczas niego do przełomowych decyzji.

"Rynek pozycjonuje się raczej na odbywające się pod koniec sierpnia sympozjum w Jackson Hole jako miejsca, gdzie będzie można usłyszeć coś bardziej konkretnego odnośnie programów luzowania ilościowego w USA" - powiedział Stępień.

"W oczekiwaniu na Fed EUR/USD powinien pozostawać w okolicach 1,18" - dodał.

Sympozjum banków centralnych w Jackson Hole zostało zaplanowane na 26-28 sierpnia.

W piątek po południu EUR/PLN zwyżkuje o 0,1 proc. do poziomu 4,567, a USD/PLN idzie w górę o 0,14 proc. do poziomu 3,882. W tym czasie EUR/USD pozostaje w okolicy 1,177.

RYNEK DŁUGU

"Sytuacja na rynkach bazowych w dalszym ciągu ogranicza przestrzeń do wzrostu polskich rentowności. W ostatnim czasie obserwowaliśmy spore spadki rentowności w Europie i to stanowiło główny czynnik, który ogranicza wzrosty rentowności w Polsce. Wygląda na to, że rentowności obligacji 10-letnich pozostaną w przedziale 1,5 do 1,7 proc." - powiedział Wojciech Stępień.

"Czynnikiem, który zdecyduje o tym, co stanie się z polskimi obligacjami na długim końcu krzywej będzie to czy spadną obawy związane ze scenariuszem stagflacyjnym rozgrywanym obecnie na globalnych rynkach, czy rynek wróci do wyceniania mocniejszego zacieśniania polityki monetarnej" - ocenił.

W piątek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są 1,8 pb wyżej, na poziomie 1,286 proc., a niemieckich idą w dół o 0,3 pb do -0,416 proc.

piątek piątek czwartek 16.13 9.21 15.37 EUR/PLN 4,5691 4,5637 4,5613 USD/PLN 3,8851 3,8781 3,8574 CHF/PLN 4,2193 4,2127 4,2094 EUR/USD 1,1761 1,1768 1,1825 OK0423 0,34 0,34 0,35 DS0726 1,04 1,04 1,04 DS1030 1,53 1,56 1,57

