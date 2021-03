DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN w okolicy 4,60; lira bez wpływu na złotego

Ze względu na nadal nierozwiązaną kwestię kredytów frankowych i pojawiające się opcje walutowe w najbliższym czasie kurs EUR/PLN pozostanie na podwyższonym poziomie 4,60 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem osłabiająca się turecka lira nie powinna mieć wpływu na notowania złotego.

"Tydzień zaczyna się od poprawy nastrojów na rynkach. Dolar osłabia się wobec euro, dzięki czemu mamy mocniejszego złotego. Według nas poziom równowagi na EUR/PLN wynosi 4,45, złoty jest zatem bardzo niedowartościowany i ma pole do odreagowania. Problemem dla krajowej waluty jest jednak cały czas kwestia kredytów frankowych - orzeczenie SN przełożono na 13 kwietnia. Do tego czasu kurs może utrzymywać się w okolicy 4,60" - powiedział Piotr Popławski.

"Na rynku pojawiło się sporo opcji walutowych. Być może są one zabezpieczeniem wobec potencjalnie niekorzystnego wyroku, jednak do czasu rozwiązania sprawy będą one trzymać kurs EUR/PLN na podwyższonym poziomie. Dopiero po rozwiązaniu tej kwestii kurs będzie mógł zniżkować do 4,55" - dodał.

Popławski zwrócił uwagę na poniedziałkowy spadek wartości tureckiej liry po zdymisjonowaniu w weekend szefa tamtejszego banku centralnego. Pod koniec europejskiej sesji zarówno EUR/TRY jak i USD/TRY rosły o około 10 proc. i zbliżały się do historycznych szczytów z początku listopada 2020 r.

"Osłabienie tureckiej waluty nie powinno mieć zbyt dużego przełożenia na złotego. Nawet, jeżeli tam napięcia nadal się utrzymają, jesteśmy dość oddaleni gospodarczo i z punktu widzenia inwestorów nie jesteśmy w tym samym koszyku walutowym" - ocenił.

Dodał, że inwestorzy w większym stopniu śledzić będą środowe szacunki PMI dla strefy euro, które jak ocenił powinny być bliskie oczekiwaniom, bez kierunkowego wpływu na rynek.

EUR/PLN zniżkował w poniedziałek po południu o 0,37 proc. i znalazł się tuż poniżej 4,60. USD/PLN szedł w dół o 0,5 proc. do 3,86, a EUR/USD rósł o 0,15 proc. do 1,193.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek rentowności krajowych SPW poszły w dół po 2-3 pb na całej długości krzywej.

"Naszym zdaniem rynek może zakładać, że Fed zbliża się do podwyżek stóp, co będzie ciągnąć w górę długoterminowe IRS. Na krajowym rynku długu stawiamy na dalsze zawężenie spreadów asset swap, a także zawężenie wobec krzywej niemieckiej. SPW wsparte są jeszcze dość agresywnymi zakupami na ostatniej aukcji NBP, co powinno trzymać rentowności na w miarę niskim poziomie. Krajowe 10-latki mogą zejść w dół o kilka punktów bazowych do poziomu ok. 1,45 proc." - powiedział Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,688 proc. (-4,4 pb), a niemieckich -0,310 proc. (-1,7 pb).

poniedziałek poniedziałek piątek 16.22 9.45 16.16 EUR/PLN 4,5977 4,6193 4,6157 USD/PLN 3,8545 3,8819 3,8823 CHF/PLN 4,1714 4,1848 4,1706 EUR/USD 1,1928 1,1900 1,1889 PS0123 0,011 0,000 0,030 DS0726 0,81 0,81 0,84 DS1030 1,48 1,47 1,51

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl