DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN w perspektywie tygodnia może zmierzać do 4,63; na SPW rentowności będą rosły

Pomimo umacniającego się dolara złoty jest stabilny, a w perspektywie tygodnia kurs EUR/PLN może testować dolny zakres strefy wsparcia rozciągający się między 4,67 a 4,63 - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem, rentowności krajowego długu utrzymają trend wzrostowy ze względu na uporczywość inflacji i perspektywę dalszych podwyżek stóp.

"Złoty pomimo mocnego dolara jest stosunkowo stabilny. Moim zdaniem, w perspektywie dwóch tygodni są szanse, aby EUR/PLN wrócił do okolic 4,6" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Zdaniem ekonomisty, najbliższym poziomem wsparcia dla EUR/PLN jest strefa 4,67-4,63 i jej dolne partie mogą być celem dla rynku w perspektywie najbliższego tygodnia.

W piątek podczas godzin porannych kurs EUR/PLN po raz trzeci w ostatnich dniach testował górne partie wskazanej przez ekonomistę ING BSK strefy wsparć i ponownie się od niej odbił. O godzinie 15.44 kurs EUR/PLN rośnie o 0,39 proc. do 4,6847.

Kurs USD/PLN natomiast w ślad za umacniającym się globalnie dolarem zwyżkuje i wybija się górą z budującego się od 28 kwietnia trendu bocznego oraz osiąga najwyższe poziomy od minimum z 30 marca br. Do szczytu z 7 marca ww. parze brakuje ok. 6,5 gr. O godzinie 15.44 USD/PLN rośnie o 0,52 proc. do 4,5182.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar kontynuuje umacnianie, a kurs EUR/USD spada o 0,1 proc. do 1,0368.

RYNEK DŁUGU

"Ostatnie dane o inflacji pokazują, że trudno jest liczyć na jakąś korektę, a tym samym wydaje się, iż rentowności krajowego długu będą w dalszym ciągu rosły. Za takim scenariuszem przemawia uporczywość inflacji i perspektywa dalszego podnoszenia stóp przez RPP" - powiedział ekonomista ING BSK.

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,0 proc.

Pod koniec kwietnia, w szacunku flash GUS podawał, że w kwietniu ceny rdr wzrosły o 12,3 proc., a mdm wzrosły o 2,0 proc.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 8,7 pb do 2,904 proc., a niemieckich idą w górę o 5,4 pb do 0,9245 proc.

piątek piątek czwartek 15.45 9.49 15.22 EUR/PLN 4,6854 4,6718 4,6674 USD/PLN 4,5176 4,4880 4,4810 CHF/PLN 4,5027 4,4874 4,4918 EUR/USD 1,0372 1,0410 1,0416 PS0424 6,399 6,420 6,520 PS0527 7,07 7,04 7,11 DS0432 6,78 6,69 6,74

