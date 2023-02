DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN w szerokim trendzie bocznym; na SPW brak przestrzeni do wzrostów rentowności

Brak jest impulsów do dalszego umacniania złotego, a kurs EUR/PLN w najbliższych dniach może pozostawać w szerokiej konsolidacji - uważa Mateusz Sutowicz z Banku Millennium. Jego zdaniem na rynku globalnego długu, podobnie jak na FX, sporo czynników jest już zdyskontowanych, a tym samym nie ma przestrzeni do kontynuacji wzrostów rentowności SPW.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W poniedziałek na rynku złotego zmienność jest mała, kurs EUR/PLN stabilizuje się w okolicach 4,71 i rynek czeka na jakieś sygnały w dalszej części tygodnia. W naszej ocenie nie widzimy przestrzeni, aby złoty mógł się jakoś istotnie umacniać, a przełom lutego i marca na EUR/PLN spędzimy prawdopodobnie w dość szerokim przedziale wahań między 4,685 a 4,76" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Ekonomista wskazał, że korelacja ujemna zachowania złotego względem EUR/USD została w ostatnim czasie rozluźniona.

"Kurs EUR/USD w ubiegłym tygodniu zszedł do okolic 200-dniowej średniej, a złoty pomimo tego się umacniał. Tym samym nie patrzymy obecnie, co będzie robił kurs EUR/USD, który w naszej ocenie będzie się podnosił, gdyż w jego bieżące wyceny bardzo dużo jest już wkalkulowane" - powiedział.

Ekspert dodał, że dla złotego nie widać obecnie impulsów, które mogłyby go dalej umacniać.

"Otoczenie tworzone przez największe banki centralne złotemu raczej nie sprzyja, a dodatkowo mamy aspekty lokalne, jak choćby kwestia KPO, z którym nie wiadomo co będzie. Zapewne również jutro zobaczymy, że krajowy wzrost gospodarczy stopniowo +siada+ i to czynnikiem konsumpcyjnym. Nie ma zatem argumentów w otoczeniu rynku, na których złoty miałby zyskiwać" - wskazał ekspert Banku Millennium.

We wtorek o godzinie 10.00 zostaną opublikowane finalne dane o PKB Polski za IV kw. 2022 roku.

"Jeśli chodzi o EUR/USD, to po oczekiwanym przez nas odbiciu, być może do okolic 1,07, jego kurs może ponownie kierować się na niższe poziomy, co złotemu w teorii nie powinno również pomagać" - dodał.

O godzinie 16.03 kurs EUR/PLN spada o 0,17 proc. do 4,7136, a USD/PLN idzie w dół o 0,6 proc. do 4,450. W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD rośnie o 0,42 proc. do 1,0592.

RYNEK DŁUGU

"Krajowe rentowności pozostają na wysokich poziomach, jednak w naszej opinii nie ma przestrzeni do kontynuacji ich wzrostów. Naszym zdaniem na rynkach bazowych długu podobnie jak na bazowym rynku FX dużo (z przyszłej polityki głównych banków centralnych - PAP) jest już zdyskontowane, a tym samym ich wpływ na SPW będzie już ograniczony. Wydaje się, że mogą się jednak wydarzyć jakieś chwilowe wyskoki rentowności SPW, ze względu na utrzymującą się na krajowym długu bardzo niską płynność" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 5 pb. do 3,898 proc., a niemieckich idą w górę o 4 pb. do 2,5695 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.06 09.24 15.55 EUR/PLN 4,7134 4,7185 4,7235 USD/PLN 4,4496 4,4708 4,4793 CHF/PLN 4,7487 4,7478 4,7726 EUR/USD 1,0593 1,0554 1,0546 PS0425 6,314 6,330 6,291 WS0428 6,500 6,528 6,517 DS1033 6,564 6,576 6,558

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl