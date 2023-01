DZIEŃ NA FX: FI: EUR zaczyna się nieco osłabiać; rentowności SPW będą podążać za rynkami bazowymi

Na rynku trwa korekta oczekiwań odnośnie przyszłej polityki monetarnej banków centralnych, a w takim otoczeniu nieco osłabia się euro i zniżkuje kurs EUR/PLN - powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą już wyczekiwać posiedzeń głównych banków centralnych, na rynek napłynie spora partia danych makro, a krajowy dług będzie się poruszał w ślad za rynkami bazowymi - dodała.

"Tydzień na rynkach kończy się w miarę spokojnie, w umiarkowanie pozytywnych nastrojach. Wydaje się, że rynki przygotowują się na dwa posiedzenia banków centralnych (Fed i EBC - PAP), które będą mieć miejsce odpowiednio 1 i 2 lutego br. Oczywiście inwestorzy patrzą na dane makro oraz na komentarze przedstawicieli głównych banków centralnych, próbując odgadnąć co w zakresie polityki monetarnej się wydarzy" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Ekonomistka wskazała, że opublikowane dane makro wspierały scenariusz, w którym polityka banków centralnych mogłaby być łagodzona.

"Natomiast wypowiedzi szefowej EBC oraz poszczególnych członków Fed wskazują, że na taki scenariusz nie ma co liczyć w krótkim horyzoncie czasowym" - powiedziała.

"W takim otoczeniu w piątek delikatnie cofa się kurs EUR/USD, a słabnięcie euro widać również wobec walut z naszego regionu. Ruch ten nie jest znaczący, ale jednak widoczny" - dodała ekonomistka Banku Pocztowego.

Ok. godz. 15.53 kurs EUR/PLN spada o 0,18 proc. do 4,7118, a USD/PLN idzie w dół o 0,05 proc. do 4,3555.

W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD zniżkuje o 0,15 proc. do 1,0815, a czasie sesji był już na 1,0856.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym, ale i na globalnym rynku długu w piątek mają miejsce umiarkowane wzrosty rentowności. Przyczyną osłabienia długu jest korekta rynkowych oczekiwań w zakresie przyszłej polityki pieniężnej głównych banków centralnych. Wydaje się, że oczekiwania te były w ostatnim czasie przesadzone, tym bardziej, iż żaden z banków nie komunikował po danych, że zamierza zejść ze ścieżki, którą obrał" - wskazała Monika Kurtek.

Zdaniem ekonomistki w przyszłym tygodniu coraz bardziej odczuwalny będzie zbliżający się termin posiedzeń Fed i EBC, a na rynek napływać będą kolejne dane makro.

"Na początku przyszłego tygodnia poznamy wstępne szacunki PMI (wtorek, 24 stycznia - PAP), a na koniec tygodnia poznamy deflator PKB i PCE z USA (26-27 stycznia - PAP). W przypadku Polski poznamy dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej (poniedziałek, godzina 10.00 - PAP)" - dodała.

Jej zdaniem dane z Polski tylko w przypadku dużego odchylenia od prognoz mogłyby spowodować jakieś reakcje na krajowym długu, a w nadchodzącym tygodniu krajowe rentowności będą raczej podążać za rynkami globalnymi.

W piątek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 5,8 pb. do 3,457 proc., a niemieckich idą w górę o 10,2 pb. do 2,155 proc.

piątek piątek czwartek 16.00 09.22 16.12 EUR/PLN 4,7110 4,7145 4,7188 USD/PLN 4,3527 4,3443 4,3652 CHF/PLN 4,7205 4,7445 4,7666 EUR/USD 1,0823 1,0852 1,081 PS1024 5,939 5,905 5,869 WS0428 5,921 5,902 5,830 DS0432 5,976 5,962 5,899

