DZIEŃ NA FX: FI: Inflacja była niższa; na złotym i długu dużo jest już w cenach

Wstępne dane o inflacji CPI pozytywnie zaskoczyły, jednak reakcja na złotym była niewielka, gdyż dużo jest już w cenach, a tym samym o niższe poziomy może być trudno - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Zdaniem eksperta, podobna sytuacja ma miejsce na krajowym długu, gdzie z obecnych poziomów będzie ciężko zejść istotnie niżej, gdyż perspektywy mocnego spadku inflacji w Polsce do są jednak odległe.

"Wydarzeniem dnia na rynku krajowym była publikacja wstępnych danych o inflacji CPI za listopad br. Dane te wreszcie pozytywnie nas zaskoczyły, choć oczekiwania rynku były dosyć wysokie. Moja prognoza była na poziomie 17,6 proc., dane ukształtowały się na 17,4 proc., a rynek zakładał, że inflacja utrzyma się mniej więcej na poziomie z października" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. wzrosły rdr o 17,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 18,0 proc. rdr i wzrostu o 1,1 proc. mdm.

Jak wskazał ekspert XTB, euforia na rynku powinna być trochę tłumiona, z tego względu, że za niższą inflację odpowiada przede wszystkim spadek cen paliw, niewielki spadek cen energii dla gospodarstw domowych oraz mniejszy od poprzednich miesięcy wzrost cen żywności.

"Podsumowując te dane można powiedzieć, iż dobrą informacją jest spadek inflacji, jednak zła informacja jest taka, że inflacja bazowa będzie wyższa niż zakładał rynek i wyniesie zapewne powyżej 11,1-11,2 proc. Oznaczać to będzie, że presja inflacyjna w gospodarce jest dość szeroka, a z taką trudniej się walczy" - powiedział ekonomista XTB.

Kwiecień dodał, że w reakcji na dane nie było zbyt dużej zmiany notowań złotego, a na rynku utrzymuje się duży optymizm wynikający głównie z czynników globalnych.

"Na rynku globalnym od czasu publikacji danych o inflacji z USA za październik trwa osłabienie dolara, co łącznie z innymi czynnikami wspierało teorię, iż pik inflacyjny jest już za nami. Rynek zaczął sobie dużo obiecywać co do polityki Fed na kolejne miesiące, a ten (Fed - PAP) stara się nie nakręcać tych oczekiwań. Rynek jednak dużo obiecuje sobie w tej kwestii" - powiedział ekspert XTB.

"Jak długo potrwa to osłabianie dolara i mocne zachowanie złotego, trudno obecnie powiedzieć. Moim zdaniem, jednak te poziomy, które mamy dzisiaj na PLN wskazują, że nasza waluta jest już dość mocno wykupiona. Wydaje się zatem, że z tych poziomów jest większe ryzyko osłabienia złotego, choć czy to będzie za tydzień czy za miesiąc, na tak chwiejnym rynku trudno wskazać" - dodał.

O godzinie 15.57 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,32 proc. do 4,6624, a USD/PLN idzie w dół o 0,84 proc. do 4,490.

Na rynkach bazowych dolar się osłabia, a para EUR/USD zwyżkuje o 0,5 proc. do 1,0381.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu rynek dość mocno zdyskontował nadzieje na spadek inflacji, a rentowności na całej krzywej zeszły poniżej 7 proc. Wydaje się, że z tych poziomów będzie ciężko zejść istotnie niżej, gdyż perspektywy spadku inflacji w Polsce do jakiś sensownych poziomów są jednak odległe" - powiedział ekonomista XTB.

"Oczywiście dzisiejsze dane pokazują spadek inflacji, ale jest ona na poziomie 17,4 proc., a mamy jeszcze perspektywę pierwszego kwartału i wzrostu cen energii w związku z powrotem do wyższych stawek VAT. Podsumowując, wydaje się, że na naszym długu (w jego cenach - PAP) jest dużo optymizmu, a tym samym o dalsze spadki rentowności może być ciężko" - podsumował Kwiecień.

Na rynkach bazowych długu dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 2,4 pb. do 3,772 proc., a niemieckich idą w górę o 2,7 pb. do 1,9405 proc.

wtorek środa wtorek 16.01 9.13 16.00 EUR/PLN 4,6622 4,6692 4,6738 USD/PLN 4,4916 4,5088 4,5190 CHF/PLN 4,7243 4,7334 4,7439 EUR/USD 1,0380 1,0356 1,0343 PS1024 6,917 6,996 6,990 DS0727 6,84 6,97 6,96 DS0432 6,59 6,73 6,72

