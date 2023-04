DZIEŃ NA FX: FI: Inwestorzy czekają na nowe impulsy; złoty się umacnia, a krajowy dług pozostaje stabilny

Przy umiarkowanie pozytywnym otoczeniu, złoty jest beneficjentem napływu kapitału do regionu i pomimo spadków EUR/USD polska waluta się umacnia, a dług jest stabilny – wskazał Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Jej zdaniem, inwestorzy czekają obecnie na nowe impulsy, którymi mogą być wyniki kolejnych spółek z USA oraz dane makro z Chin.

"Tydzień na rynkach finansowych rozpoczyna się dość leniwie, jednak w umiarkowanie dobrych nastrojach. Moim zdaniem do lekkiego optymizmu przyczyniły się informacje z ubiegłego piątku, a konkretnie publikacje wyników kwartalnych przez duże amerykańskie banki. Wyniki były lepsze od oczekiwań, a to wlewa na rynki finansowe nico optymizmu i wskazuje, że sytuacja sektora bankowego w USA jest pod kontrolą" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Ekonomistka wskazała, że nastroje na rynkach w kolejnych dniach będą zależne od wyników następnych spółek z USA, ale inwestorzy będą także obserwować dane makro z Chin, które zostaną opublikowane we wtorek w nocy (godzina 4.00 czasu polskiego).

"Od tych danych oraz od wypowiedzi przedstawicieli EBC i Fed zależne będą nastroje w kolejnych dniach. Na dzisiaj rynki finansowe w odniesieniu do głównych gospodarek powodów do obaw nie mają i wszystko toczy się zgodnie z oczekiwaniami. Przy założeniu, że nic nagłego się nie wydarzy, to na rynkach powinno być spokojnie" - wskazała ekspertka Banku Pocztowego.

W jej opinii umacnianie złotego w otoczeniu zyskującego dolara, świadczy o tym, że do naszego regionu napływa kapitał, korzystając z globalnej poprawy nastrojów.

"W poniedziałek na rynku FX ma miejsce umacnianie dolara, które jest kontynuacją ruchu w ubiegłego piątku. Co ciekawe złoty w poniedziałek również zyskuje na wartości, a kurs EUR/PLN schodzi w okolice 4,6290. Moim zdaniem wpływ na takie zachowanie złotego ma poprawa nastrojów na rynkach finansowych, co generuje przepływy kapitału w kierunku aktywów ryzykownych. Na napływ kapitału do regionu wskazuje także zachowanie forinta, który w poniedziałek również się umacnia" - powiedziała.

"Jeśli w najbliższych dniach nie wydarzy się coś niespodziewanego i nastroje się nie zmienią, to sytuacja powinna wyglądać podobnie" - dodała.

Ok. godz. 16.09 kurs EUR/PLN spada o 0,28 proc. do 4,6286, a USD/PLN idzie w górę o 0,3 proc. do 4,2362.

W tym czasie na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD idzie w dół do 1,0925.

RYNEK DŁUGU

"Na bazowych rynkach długu, w poniedziałek mają miejsce wyraźne wzrosty rentowności. Widzimy to w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, a ma to związek z umacnianiem się oczekiwań na podwyżki stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach EBC i Fed. Moim zdaniem jest to także związane z raportami kwartalnymi amerykańskich banków z ubiegłego piątku, które wskazują, że radzą one sobie całkiem nieźle. To w otoczeniu wciąż wysokiej inflacji wspiera oczekiwania na kontynuację podwyżek stóp. W takim otoczeniu krajowy dług w poniedziałek pozostaje bez większych zmian" - wskazała Monika Kurtek.

W poniedziałek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 4,6 pb. do 3,568 proc., a niemieckich idą w górę o 5 pb. do 2,481 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.13 09.52 16.11 EUR/PLN 4,6287 4,6375 4,6403 USD/PLN 4,2372 4,2182 4,2154 CHF/PLN 4,7202 4,7261 4,7150 EUR/USD 1,0924 1,0994 1,1008 PS0425 6,107 6,113 6,099 WS0428 6,121 6,134 6,114 DS1033 6,169 6,196 6,185

