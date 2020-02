DZIEŃ NA FX: FI: Kurs EUR: PLN będzie rósł; rentowności SPW powinny spadać

Ostatnie umocnienie złotego wobec euro w najbliższych dniach zostanie wyhamowane i kurs EUR/PLN powinien poruszać się w stronę 4,27 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem rentowność krajowych 10-latek będzie spadać do 2,10 proc.

"Na rynku walutowym widzimy w czwartek sporą zmienność i dotyczy to również EUR/PLN. Kurs tej pary w tym tygodniu zszedł z 4,30 do 4,24 jednak naszym zdaniem ten poziom nie jest do utrzymania, gdyż nie koresponduje z poziomem równowagi, który widzimy dla złotego. Już teraz widać, że kurs wraca do poziomu 4,25, a w najbliższym czasie będzie poruszać się w stronę 4,27" - powiedział PAP Biznes kierownik departamentu analiz TMS Brokers Bartosz Sawicki.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do spadków rentowności, zwłaszcza na środku i na długim końcu krzywej dochodowości.

"Zakładamy, że w najbliższym czasie notowania krajowego długu będą poruszać się zgodnie z rynkami bazowymi, a te z kolei będą w dalszym ciągu dyktowane przez obawy związane z koronowirusem. Ostatnio obawy te przygasły i rynki czekają na możliwość oceny czy wirus stanowi zagrożenie ogólnoświatowe czy też pozostanie skupiony w Chinach. Jeśli chodzi o krajowe 10-latki spodziewamy się, że notowany ostatnio spadek rentowności będzie podtrzymany i zakładamy zejście do poziomu 2,10-2,12 proc." - powiedział Sawicki.

Dodał, że pierwsza faza wzrostów rentowności spowodowanych poprawą nastrojów na rynkach w ostatnich 2-3 dniach jest już za nami.

Na rynkach bazowych rentowność pozostaje bez większych zmian i w przypadku amerykańskich obligacji 10-letnich wynosi 1,651 proc. a niemieckich -0,362 proc.

czwartek czwartek środa 15.44 10.07 15.32 EUR/PLN 4,2545 4,2515 4,2386 USD/PLN 3,8677 3,8655 3,8522 CHF/PLN 3,9718 3,9653 3,9550 EUR/USD 1,1000 1,0999 1,1003 PS0422 1,53 1,56 1,45* PS1024 1,80 1,83 1,83 DS1029 2,14 2,20 2,19

*Notowania dla DS1021