DZIEŃ NA FX: FI: Kurs EUR: PLN będzie utrzymywał się w ok. 4,60; obligacje mogą się stabilizować

Kurs EUR/PLN może w najbliższym czasie pozostawać w okolicy poziomu 4,60 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, skupowanie aktywów przez NBP działa stabilizująco na rynek długu, przez co rentowność krajowych 10-latek może kształtować się poniżej 1,80 proc.

"W najbliższych dniach zmienność na rynku złotego nie zniknie. Widać, że sprawy krajowe zaczynają nam ciążyć, albo przynajmniej blokują złotego przed odczuciem globalnego rajdu ulgi, który widzimy na innych rynkach. Dodatkowym pretekstem do wzrostu awersji do ryzyka na krajowych aktywach jest ogłoszone przez rząd ograniczenie przemieszczania się. To osłabiło złotego i zmniejszyło wzrosty na rynku akcji. Widać, że nerwowa atmosfera będzie się utrzymywać i nie spodziewam się, żeby kurs EUR/PLN miał w najbliższym czasie oddalić się od poziomu 4,60" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

W pierwszej połowie dnia złoty umacniał się wobec euro względem poprzedniego zamknięcia. Jednak około godz. 13, kiedy premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce rząd wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się poza niezbędnymi sytuacjami, doszło do gwałtownego wzrostu kursu EUR/PLN do 4,63. Osłabienie złotego było jednak przejściowe i złoty powrócił w okolice 4,60 za euro.

Zdaniem ekonomisty do umocnienia złotego mogłoby dojść, gdyby kryzys związany z koronawirusem zaczął słabnąć. Ocenia jednak, że na chwilę obecną jest to mało prawdopodobne, a awersja do ryzyka będzie się utrzymywać.

"Gdyby złoty dalej mocno się osłabiał, możliwe, że NBP będzie chciał interweniować i stabilizować kurs na poziomie 4,60" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności mocno zniżkowały, zwłaszcza na środku i długim końcu krzywej, gdzie spadki sięgały kilkunastu punktów bazowych.

"W notowaniach coraz mocniej zaczyna odbijać się globalna tendencja luzowania monetarnego. Widać również oczekiwania, że NBP włączy się do tego trendu i przez dłuższy czas polityka monetarna nie zostanie zaostrzona. Rynek nie wierzy w głosy jastrzębich członków RPP, że stopy procentowe mogłyby zostać podniesione w celu ratowania złotego. Wydaje się, że rozpoczęcie skupu aktywów przez NBP ustabilizuje ten rynek i nie powinniśmy już widzieć gwałtownych skoków rentowności. W przypadku obligacji 10-letnich rentowności powinny stabilizować się poniżej poziomu 1,80 proc." - powiedział Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,826 proc. (+6 pb), a niemieckich -0,351 proc. (+2,7 pb).