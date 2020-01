DZIEŃ NA FX: FI: Kurs EUR: PLN i rentowności SPW mogą w najbliższym czasie rosnąć

Aprecjacja złotego może nie być kontynuowana, a kurs EUR/PLN może w ciągu najbliższych tygodni wzrosnąć do 4,26-4,27 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, jeżeli RPP podtrzyma retorykę, że inflacja w dalszej części roku wróci do celu, rentowności SPW mogą lekko spaść, jednak w dłuższym terminie wzrost dochodowości może być kontynuowany.

"Na początku roku kurs EUR/PLN kontynuował ruch spadkowy z grudnia, jednak prawdopodobnie powoli zbliżamy się do końca tej fali i niebawem złoty mógłby oddać część zysków. Nie byłby to początek fali wzrostowej, a raczej korekta do poziomu około 4,26-4,27. W najbliższych tygodniach istotne dla rynków będą kwestie geopolityczne, ale ich wpływ na notowania nie będzie trwały i niebawem nastrój na rynku powinien się poprawić" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Santander Marcin Sulewski.

Dodał, że w dłuższej perspektywie rynek powinien zacząć uwzględniać w wycenach małe ożywienie gospodarcze, co pomoże ryzykownym aktywom. Jednak potencjał do aprecjacji złotego będzie ograniczany przez czynniki lokalne związane z kredytami walutowymi.

Jego zdaniem zaplanowana na godz. 16 konferencja po środowym posiedzeniu RPP nie powinna mieć wpływu na notowania złotego.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do wzrostów rentowności na środku i długim końcu krzywej.

"Na krajowym rynku długu od połowy grudnia widoczne są silne wzrosty rentowności. W środę dochodowość papierów 10-letnich nieco przekroczyła poziom 2,20 proc., co oznacza testowanie poziomu oporu z końca lipca 2019 r. Wzrosty rentowności na rynkach bazowych i w kraju mogą być w najbliższym czasie kontynuowane, jeżeli kluczowe dane ze świata wskażą na stabilizację koniunktury" - powiedział Sulewski.

Ocenił, że obecnie rynki nie zakładają, że konflikt na Bliskim Wschodzie zakończy się na obecnym etapie i nie przerodzi się w coś poważniejszego.

RPP pozostawiła w środę stopy procentowe bez zmian, stopa referencyjna pozostała nadal na poziomie 1,5 proc.

Zdaniem Sulewskiego retoryka Rady w trakcie środowej konferencji, mówiąca że grudniowy wzrost inflacji był oczekiwany, a wskaźnik wróci do poziomu celu inflacyjnego w dalszej części roku, mogłaby wesprzeć krajowe obligacje, co przełożyłoby się na lekki wzrost rentowności.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,82 proc., a niemieckich -0,264 proc.