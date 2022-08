DZIEŃ NA FX: FI: Kurs EUR: PLN może pójść w górę w kolejnych dniach; rynki czekają na inflacyjne dane z USA

Istnieje duże prawdopodobieństwo umocnienia się dolara w kolejnych dniach, co powinno zwiększyć presję na odreagowanie kursu EUR/PLN w górę - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Jarosław Kosaty, ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska. Jak wskazał, rynki bazowe powinny dalej wywierać presję na wzrost rentowności krajowych obligacji. Inwestorzy czekają na środowe dane inflacyjne z USA.

"EUR/PLN od kilku dni oscyluje wokół poziomu 4,70. Moment mniejszych obrotów na rynku, związany z przerwą wakacyjną i mniejszym natężeniem publikacji krajowych danych, spowodował, że EUR/PLN pozostaje relatywnie stabilny, ale tak naprawdę kluczowe dane napłyną na rynek jutro (14.30) - odczyt amerykańskiego CPI za lipiec. W ostatnich miesiącach wskaźnik ten był ważnym czynnikiem wpływającym na oczekiwania rynkowe i - tak jak pozostałe waluty rynków wschodzących - tak i polski złoty będzie się na pewno z uwagą temu przyglądał. Tym bardziej, że piątkowe dane z USA pokazały rosnącą presję na amerykańskim rynku pracy, dodatkowo dzisiejsze dane o kosztach jednostkowych i produktywności również wskazują na występującą presję inflacyjną" - powiedział Jarosław Kosaty.

"Co prawda konsensus rynkowy zakłada, że odczyt powinien się troszeczkę obniżyć względem poprzedniego, jednak inflacja bazowa wykazuje tendencję rosnącą i wydaje się, że ten aspekt może być kluczowy. Z tej perspektywy jest duże prawdopodobieństwo na umocnienie dolara w kolejnych dniach, co - z punktu widzenia polskiego złotego - również powinno zwiększać presję na odreagowanie kursu EUR/PLN w górę" - dodał.

Ekonomista zwrócił uwagę na planowaną na piątek publikację danych o polskim rachunku bieżącym.

"Spodziewamy się trochę wyższego deficytu niż konsensus rynkowy - ten element również powinien sprzyjać, przynajmniej tymczasowemu, osłabieniu złotego i oddalaniu się od poziomu 4,70 w kierunku 4,75" - powiedział Kosaty.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN rośnie o 0,12 proc. do 4,7031, a USD/PLN idzie w dół o 0,32 proc. do 4,5930. Para EUR/USD zwyżkuje z kolei o 0,44 proc. do 1,0238.

RYNEK DŁUGU

Ekonomista wskazał, że - podobnie jak dla rynku walutowego - również dla rynku długu duże znaczenie będzie miał środowy odczyt inflacyjny w USA.

"Niemniej jednak od kilku dni widać na rynkach głównych rosnącą presję na wzrost rentowności, jaka nastąpiła po ostatnim odczycie z amerykańskiego rynku pracy jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych w sektorze pozarolniczym i średnie koszty wynagrodzenia. Dodatkowo dochodzi element związany z ponownym wzrostem cen surowców energetycznych, w tym ropy naftowej. Wydaje się, że rynki główne powinny dalej stopniowo wywierać presję na - przynajmniej tymczasowy - wzrost krajowych rentowności. Efekty tego po części widzimy już dzisiaj, bo rentowności rosną i wszystko wskazuje na to, że ten trend może być kontynuowany" - ocenił Jarosław Kosaty.

Zwrócił także uwagę na poranny odczyt CPI Węgier, który - jak wskazał - zaskoczył mocnym wzrostem.

"To jest czynnik, który również może wywierać presję na wzrost rentowności w naszym regionie i prawdopodobnie właśnie taki efekt częściowo widzimy. Jeśli chodzi o naszą inflację, to sytuacja jest trochę inna niż Węgier, niemniej jednak zarówno trendy globalne, jak i regionalne mają wpływ na notowania krajowych rentowności i po wyraźnych spadkach w ostatnich miesiącach wydaje się, że rośnie prawdopodobieństwo odreagowania krajowych rentowności w górę. Sytuacja na rynku surowcowym, zarówno gazowym, jak i ropy, na pewno w kolejnych dniach powinna sprzyjać takiemu scenariuszowi" - powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkują o 4,4 pb. do 2,807 proc., a niemieckich idą w górę o 4,7 pb. do 0,9460 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 16.07 9.32 15.44 EUR/PLN 4,7034 4,7082 4,7016 USD/PLN 4,5941 4,6166 4,6056 CHF/PLN 4,8265 4,8393 4,8187 EUR/USD 1,0238 1,0199 1,0209 OK0724 6,592 6,546 6,557 DS0727 6,01 5,93 5,94 DS0432 5,54 5,48 5,49

