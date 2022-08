DZIEŃ NA FX: FI: Kurs EUR: PLN może zejść poniżej 4,69; możliwy dalszy spadek rentowności obligacji

Złoty umacnia się w środę zarówno wobec dolara, jak i euro. Okolice 4,54 na USD/PLN mogą się utrzymać, a kurs EUR/PLN może zejść poniżej 4,69 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Łukasz Zembik, kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers. Jak dodał, dalszy spadek rentowności polskich obligacji jest jak najbardziej realny.

"Złoty jest dziś mocniejszy. Tak jak się spodziewaliśmy, dzisiejsze dane o inflacji z USA w głównej mierze determinują kierunek notowań. Dane za lipiec okazały się niższe od oczekiwań" - powiedział PAP Biznes Łukasz Zembik, kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers.

Amerykański Departament Pracy podał w środę, że ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w lipcu pozostały bez zmian w ujęciu mdm, a rdr o wzrosły o 8,5 proc. Oczekiwano 0,2 proc. mdm i 8,7 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,3 proc. mdm i 5,9 proc. rdr. Oczekiwano 0,5 proc. mdm i 6,1 proc. rdr.

"Interpretacja rynku jest dość klarowna, rynki żyły tym raportem już od kilku dni. Dolar traci na wartości, złoto zyskuje, a tym samym waluty naszego regionu - z uwagi na osłabienie dolara - się umacniają. Szczególnie duży ruch widać na USD/PLN - schodzimy do poziomu poniżej 4,53. Mniejszy ruch jest obserwowany na EUR/PLN - schodzimy do 4,6880, ale niższe poziomy są jak najbardziej dziś realne" - powiedział Łukasz Zembik.

Ekonomista wskazał, że wzrost wartości złotego w relacji do euro i dolara to efekt wzrostu kursu EUR/USD, którego notowania opuściły kilkutygodniową konsolidację. Jego zdaniem, analizując reakcję rynku należy odnieść się także do piątkowych danych z rynku pracy w USA.

"Ewidentnie było widać, że rynek pracy jest mocno rozgrzany, a to daje Rezerwie Federalnej zielone światło do dalszego mocnego podnoszenia stóp procentowych. Od piątku prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki o 75 pb. wzrosło dość mocno i to spowodowało umocnienie dolara, ale to umocnienie było chwilowe i w ostatnich dwóch dniach dolar tracił na wartości" - powiedział Zembik.

Dodał, że po dzisiejszych danych oczekiwania co do kolejnego kroku Fed maleją i będzie to widać na rynku pieniężnym.

"Przed dzisiejszymi danymi widziałem większe ryzyko osłabienia niż umocnienia dolara i to się zmaterializowało. Widać, że dolar jest wykupiony, brakuje paliwa żebyśmy na EUR/USD schodzili znowu do parytetu i uważam, że większa korekta na dolarze jest prawdopodobna, co będzie korzystne dla złotego" - powiedział Zembik.

"Okolice 4,54 na ten moment mogą się utrzymać, ewentualnie możemy zejść lekko poniżej. Na EUR/PLN możemy zejść jeszcze poniżej 4,69, ale myślę, że złoty będzie utrzymał te poziomy przez najbliższy czas" - dodał.

Ok. godz. 16.10 kurs EUR/PLN spada o 0,46 proc. do 4,6793, a USD/PLN idzie w dół o 1,62 proc. do 4,5285. Para EUR/USD zwyżkuje z kolei o 1,21 proc. do 1,0336.

RYNEK DŁUGU

"Dzisiejszy raport o inflacji w USA powoduje spadek rentowności, co obrazuje spadek oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed. Pewnie też obniżają się oczekiwania co do poziomu zakończenia całego cyklu zacieśniania monetarnego i pewnie rosną oczekiwania wobec przyszłorocznych obniżek stóp. Widzimy więc spadek rentowności obligacji amerykańskich, a tym samym spadek rentowności polskiego długu" - ocenił Łukasz Zembik z DM TMS Brokers.

"Moim zdaniem, dalszy spadek rentowności jest jak najbardziej realny. W piątek na rynek napłynie raport z Uniwersytetu Michigan o długo- i krótkoterminowych oczekiwaniach inflacyjnych, ale one prawdopodobnie tylko potwierdzą, że szczyt inflacji w USA jest za nami, a to jest najważniejsze dla rynków finansowych" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkują o 4,4 pb. do 2,807 proc., a niemieckich idą w górę o 4,7 pb. do 0,9460 proc.

środa środa wtorek 16.21 9.30 15.55 EUR/PLN 4,6784 4,7053 4,7082 USD/PLN 4,5325 4,6093 4,6166 CHF/PLN 4,8158 4,8416 4,8393 EUR/USD 1,0338 1,0209 1,0199 OK0724 6,470 6,570 6,546 DS0727 5,87 5,98 5,93 DS0432 5,42 5,52 5,48

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl