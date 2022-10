DZIEŃ NA FX: FI: Kurs EUR: PLN zmierza w kierunku 4,75; na SPW spodziewane dalsze wzrosty rentowności

Presja na umocnienie złotego utrzymuje się. Jest bardzo prawdopodobne, że na początku przyszłego tygodnia, a może nawet jeszcze w tym tygodniu, EUR/PLN dotrze do poziomu 4,75 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Piotr Popławski, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego. Na krajowym rynku długu można spodziewać się dalszych wzrostów rentowności.

"Cały czas widać, że jest presja na umocnienie złotego. To przede wszystkim efekt tego, że koszty finansowania pozycji przeciwko złotówce są zaporowe - na przestrzeni roku trzeba za to zapłacić 12 proc., więc jeżeli nie dzieje się nic szczególnie złego to inwestorzy zagraniczni zamykają swoje pozycje przeciwko złotemu i walutom regionu i obserwują rynek. Takim poziomem docelowym na ten moment jest 4,75 - zobaczymy jak będzie dalej, ale myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że nawet może jeszcze w tym tygodniu tam dotrzemy, chociaż raczej to będzie początek przyszłego tygodnia" - powiedział PAP Biznes Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego.

"Takim momentem, kiedy coś się może bardziej zmienić jest ewentualnie nowe posiedzenie RPP, kiedy pewnie rada pokaże, że wcale nie zamierza podnosić stóp tak mocno jak myślą inwestorzy. To jest według mnie decydujący element, jeśli chodzi o walutę" - dodał.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN spada o 0,65 proc. do 4,7688, a USD/PLN idzie w dół o 0,89 proc. do 4,8678. Para EUR/USD zwyżkuje z kolei o 0,25 proc. do 0,9798.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu cały czas widać sporą zmienność. Inwestorzy nastawiają się na to, że - podobnie jak angielski bank centralny - NBP się złamie i będzie musiało podnieść stopy procentowe bardziej niż wcześniej sugerowało. Jak dodamy do tego złą płynność na rynku i to, że ostatnio mieliśmy wzrosty rentowności na rynkach bazowych to mamy receptę na to, co już się od paru dni dzieje i jest ryzyko, że to będzie kontynuowane, czyli wzrosty rentowności na całej krajowej krzywej" - powiedział Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego.

"W końcówce tygodnia nie ma danych, które mogłyby ten proces zatrzymać, stąd taka dosyć nerwowa reakcja od kilku dni" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 4,3 pb. do 4,172 proc., a niemieckich idą w górę o 2,6 pb. do 2,391 proc.

czwartek czwartek środa 16.11 9.40 16.09 EUR/PLN 4,7667 4,7959 4,7902 USD/PLN 4,8575 4,9046 4,8983 CHF/PLN 4,8461 4,8716 4,8782 EUR/USD 0,9813 0,9779 0,9779 PS1024 8,890 8,803 8,723 DS0727 8,78 8,67 8,59 DS0432 8,53 8,43 8,35

