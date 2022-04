DZIEŃ NA FX: FI: Kwietniowy odczyt CPI kluczowy dla krajowych aktywów; PLN może się umocnić

Zaplanowany na piątek kwietniowy odczyt inflacji będzie kluczowy dla krajowych aktywów, jeśli odczyt będzie wyższy od oczekiwań złoty może umocnić się - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista Santander BP, Grzegorz Ogonek. Na krajowych rynku długu rentowności stabilizują się, ale jest ryzyko wzrostów.

"Przed nami kwietniowy odczyt inflacji, to kluczowa liczba i dla złotego, i dla obligacji. Ona będzie ważnym elementem dyskusji o ile w przyszłym tygodniu będą podnoszone stopy procentowe, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak uzasadniana była kwietniowa podwyżka o 100 pb - bazowała na zaobserwowanym przez Radę przyspieszeniu inflacji" - powiedział PAP Biznes Ogonek.

"Zakładamy, że inflacja wzrośnie do 11,5 proc. rdr, czyli nie będzie to aż tak dramatyczny skok, jaki obserwowaliśmy w ostatnim czasie. W związku z tym na rynku może pojawić się poczucie, że inflacja niejako odpuszcza - nie w sensie poziomu, ale skoku" - dodał.

W piątek o godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępny odczyt inflacji za kwiecień. W marcu wyniosła 11,0 proc. rdr.

Zdaniem ekonomisty Santander BP, jeśli jednak odczyt będzie mocniejszy od oczekiwań, złoty może się umocnić.

"Gdyby inflacja była wyższa od oczekiwań, to złoty może się umocnić, tym bardziej, że 'miał ochotę' się umocnić - ostatni strumień doniesień na temat Polski i tego, że zakręcony kurek z gazem to zagrożenie, uspokaja się. Wydaje się, że ryzyko, które rynek zobaczył, jest teraz wygaszane przez komunikację, że mamy perspektywy uniezależnienia się od Rosji" - powiedział PAP Biznes Ogonek.

"Dzięki temu złoty może szukać powrotu do mocniejszych poziomów. Gdyby jeszcze doszedł do tego wysoki odczyt inflacji, to być może złoty oparłby się o 4,66/EUR, czyli poziom, który był górą ostatniego kanału" - dodał.

O godzinie 15.40 EUR/PLN spada o 0,4 proc. do 4,687, a USD/PLN pozostaje bez większych zmian na poziomie 4,462.

W tym czasie na rynkach bazowych EUR/USD zniżkuje o 0,5 proc. do 1,05.

RYNEK DŁUGU

"Ostatnio mamy dosyć długi okres stabilizacji na krajowym rynku długu i poczucie, że być może górny opór został wyznaczony na dochodowościach. Niemniej, teraz kolejna podwyżka stóp proc. o 100 pb może pokazać, że jeszcze daleko do zwycięstwa nad inflacją. Ważna jest też kwestia tego, jak postrzegamy ostatnie działania w Ukrainie, rosyjską komunikację, działania w Naddniestrzu - czy to jest nowy rozdział w tej wojnie, czy temat już wygasł na rynku i ciężko, żeby robił takie wrażenie jak na początku wojny, kiedy nasze dochodowości uciekały niezależnie od tego, co działo się na rynkach bazowych" - powiedział PAP Biznes Ogonek.

"Teraz cały czas mamy poczucie stabilizacji, ale też poczucie, że na rynkach bazowych prawdopodobnie nie zostało powiedziane ostatnie słowo, jeśli chodzi o wysokość rentowności. W przypadku amerykańskich i niemieckich papierów mieliśmy jakąś korektę, ale za chwilę zacznie się szukanie powodów, żeby znowu ruszyć w górę. Więc lada chwila pojawi się pewnie jakiś impuls w górę i dla naszych dochodowości" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 2 pb do 2,836 proc., a niemieckich rosną o 8 pb 0,888 proc.

czwartek czwartek środa 15.50 9.39 16.05 EUR/PLN 4,6893 4,6989 4,7058 USD/PLN 4,4647 4,4552 4,4614 CHF/PLN 4,5843 4,5974 4,6066 EUR/USD 1,0502 1,0548 1,0548 PS0424 6,51 6,39 6,47 PS0527 6,66 6,55 6,64 DS0432 6,18 6,08 6,19

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl