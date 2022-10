DZIEŃ NA FX: FI: Mix czynników lokalnych i globalnych negatywny dla złotego i SPW

Mix czynników lokalnych i globalnych negatywnie wpływa na złotego i krajowy dług, a najbliższa przyszłość rysuje się raczej w ciemnych barwach - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. W takim otoczeniu można oczekiwać dalszych wzrostów rentowności SPW, a kurs EUR/PLN może zaatakować okolice 4,89, z możliwością ich pokonania - dodał.

"EUR/PLN od końca września porusza się w dość szerokim przedziale 4,80-4,89. Obecnie jednak ze względu na niekorzystny mix czynników krajowych, czyli ubiegłotygodniowe stanowisko RPP i stanowisko prezesa NBP co do dalszej polityki monetarnej, razem ze zniżkującym EUR/USD tworzy niekorzystne środowisko dla walut EM, w tym dla złotego. Szczególnie moim zdaniem istotny jest ten aspekt lokalny" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Zdaniem ekonomisty, w takim otoczeniu rośnie ryzyko, że kurs EUR/PLN przesunie się w kierunku górnej bariery przedziału zmienności, z możliwością jej pokonania.

"Być może na jakimś pierwszym +zakręcie+ globalnego sentymentu będziemy górę tego kanału testować i niewykluczone, że wejdziemy na wyższe poziomy" - dodał Sutowicz.

Ekspert wskazał, że we wtorek mieliśmy zaskoczenia inflacyjne w regionie, a ich konkluzje dla złotego nie są optymistyczne.

"Polska ma niskie stopy procentowe jak Czechy i słabą walutę jak Węgry, na to nakłada się potężny impuls fiskalny w tym i przyszłym roku, a to powoduje, że obraz zarówno dla złotego jak i krajowego długu rysuje się raczej w ciemnych barwach" - podsumował.

We wrześniu w Czechach inflacja przyspieszyła i wyniosła 18 proc. rdr - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Czeski Urząd Statystyczny. Rynek oczekiwał wzrostu CPI w ujęciu rdr do 17,2 proc.

Na Węgrzech, we wrześniu CPI wzrosło rdr do poziomu 20,1 proc. przy rynkowych oczekiwaniach na poziomie 19,4 proc.

O godzinie 15.52 EUR/PLN rośnie o 0,16 proc. do 4,8660, a USD/PLN zwyżkuje o 0,15 proc. do 5,0150. W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD konsoliduje się i jest notowany w okolicach poniedziałkowego zamknięcia na 0,9705.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu mają miejsce 2-cyfrowe wzrosty rentowności wzdłuż całej krzywej rentowności. Ta zmiana nie stanowi dla nas zaskoczenia, gdyż jest ona wynikiem czynników fundamentalnych jak wysoka podaż obligacji na rok przyszły z relatywnie niewielką premią jaką mają polskie obligacje na tle rynków rozwiniętych. Dodatkowo mamy ograniczone możliwościami odbioru tej wysokiej podaży przez banki komercyjne. To tworzy niekorzystne środowisko dla SPW i to znajduje odzwierciedlenie w wycenie polskich papierów" - powiedział ekonomista.

Ekspert dodał, że rentowności są relatywnie wysoko, dynamika zmian jest duża, a krajowe 10-latki znajdują się już na poziomie 7,7 proc.

"Wydaje się, że proces wzrostu rentowności będzie trwał, a rynkowi będzie towarzyszyć wysoka zmienność, co związane jest z niską płynnością" - dodał ekonomista Banku Millennium.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 5 pb. do 3,935 proc., a niemieckich idą w górę o 0,3 pb. do 2,3255 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.56 9.37 16.03 EUR/PLN 4,8666 4,8605 4,8666 USD/PLN 5,0161 4,9995 5,0190 CHF/PLN 5,0208 5,0064 5,0188 EUR/USD 0,9702 0,9722 0,9696 PS1024 7,701 7,515 7,401 DS0727 7,88 7,67 7,58 DS0432 7,70 7,52 7,41

