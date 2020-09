DZIEŃ NA FX: FI: Mocny dolar szkodzi złotemu; 10-latki będą stabilne

Na rynku walutowym można zaobserwować wzrost awersji do ryzyka i umacnianie się dolara wobec euro i złotego - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień. Jego zdaniem jest to jednak jedynie korekta. Z kolei na rynku długu ekonomista spodziewa się, że rentowności polskich 10-latek nadal będą poruszały się w okolicy 1,3 proc.

"Na rynku walutowym w poniedziałek dużo się dzieje. Obserwujemy wyraźny wzrost awersji do ryzyka. W konsekwencji dolar umacnia się, zarówno w odniesieniu do euro, jak i złotego. Wyraźny ruch w górę na parze USD/PLN może być kontynuowany w najbliższych dniach" - ocenił Przemysław Kwiecień.

Ekonomista nie sądzi jednak, aby to był początek nowego trendu i że jest to jedynie korekta, która może potrwać 1-2 tygodnie.

"W ramach tej korekty w najbliższych dniach USD/PLN może dojść do poziomów 3,9. Z kolei EUR/PLN może znajdować się lekko powyżej 4,5. Są to poziomy, które uznałbym za takie, które wyczerpują znamiona technicznej korekty. Jeżeli sytuacja globalna będzie się stabilizować, to uważam, że przez najbliższe miesiące będziemy obserwować globalne osłabianie się dolara, który jest przewartościowany" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu nie spodziewam się w tym tygodniu wielkich zmian. Jest to rynek, który został trochę sparaliżowany przez banki centralne. Na rynku długu nie było dużych zmian podczas hossy na giełdach, rentowności znacznie nie rosły, ponieważ banki centralne temu przeciwdziałały. Dlatego także w takich momentach jak teraz nie ma gigantycznych zmian rentowności obligacji" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Polskie obligacje 10-letnie od dłuższego czasu wahają się w okolicy 1,3 proc. I dopóki nie zmieni się szerszy kontekst dla polityki pieniężnej, to nie spodziewam się tutaj większych ruchów" - dodał.

Bank Gospodarstwa Krajowego, na przetargu 23 września zaoferuje 2 serie obligacji:10-letnie FPC0630 oraz 13-letnie FPC0733. Będzie to kolejna emisja na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,657 proc. (-4 pb), a niemieckich -0,525 proc. (-4,1 pb).