DZIEŃ NA FX: FI: Na PLN zmienność będzie wysoka; na długu spread będzie wzrastać

Od dużej zmienności rozpoczął się tydzień na rynku złotego, a nasza waluta w pierwszej części sesji znacząco się osłabiała, by w drugiej wyraźnie się umocnić. Zdaniem ekonomisty Banku Millennium Mateusza Sutowicza, na rynek wpływa obecnie głównie ryzyko geopolityczne i rozwój wypadków wokół tego czynnika zadecyduje o dalszym trendzie złotego. W opinii ekonomisty, na rynku obligacji można oczekiwać zwiększania się spreadów pomiędzy naszymi 10-latkami, a długiem z rynków bazowych.

"Początek tygodnia na rynku złotego cechuje się dużą zmiennością i ta podwyższona zmienność będzie zapewne nam towarzyszyć na najbliższych sesjach. Na rynku EUR/PLN mieliśmy próbę dotarcia do poziomu 4,59, która się nie udała, a na przestrzeni ostatnich godzin obserwujemy coraz większe umacnianie naszej waluty. Co ciekawe, umocnienie złotego jest największe spośród walut regionu - choć trudno to powiązać z jakimiś informacjami z otoczenia rynku" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

"Są, co prawda, w serwisach jakieś informacje mówiące o pracach rosyjskiej Dumy i tego, co miałaby ona proponować prezydentowi Putinowi, jednak reakcji na to nie widać na aktywach szerokiego rynku np. euroswiss, który pozostaje w trendzie spadkowym" - dodał ekonomista.

Zdaniem Sutowicza, w kolejnych dniach losy złotego zależne będą głównie od rozwoju wypadków związanych z ryzykiem geopolitycznym, choć uważa on, że warto wspomnieć również o wtorkowych danych makro.

"Jeśli chodzi o dane o polskim PKB, to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, co te dane pokażą. Jednak opublikowane zostaną także dane o inflacji, która być może będzie dwucyfrowa. Jeśli tak by się stało, co byłoby jakimś wydarzeniem, to z pewnością zwiększyłoby to nasilenie oczekiwań na skalę kolejnych podwyżek stóp procentowych i przez to wpływało na złotego" - powiedział ekonomista Banku Millennium

We wtorek o godz. 10.00 GUS poda szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2021 roku, a także wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 roku (dane wstępne).

Z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 r. wzrosły w Polsce o 9,3 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,9 proc.

Sutowicz stwierdził jednak, iż jego zdaniem mocniejszym czynnikiem oddziaływujących na rynek złotego będzie w krótkim terminie geopolityka i to ono zadecyduje czy EUR/PLN będzie kończyć tydzień bliżej 4,60 czy 4,50.

O godzinie 16.28 kurs EUR/PLN spada o 0,88 proc. do 4,5310, a USD/PLN zniżkuje 0,56 proc. do 3,0085. W tym czasie para EUR/USD notuje 0,3 proc. spadki do 1,1303.

RYNEK DŁUGU

"W obecnej sytuacji geopolitycznej ciekawe będzie zachowanie krajowego długu. Moim zdaniem w takim otoczeniu rynki bazowe będą wzrastać (rentowność będzie spadać - PAP). Pytanie jak zachowa się krajowy dług. Raczej stawiałbym, że polskie obligacje będą wyprzedawane i tak właśnie dzieje się w trakcie poniedziałkowej sesji. Rentowność Bunda nieznacznie spada, a naszych 10-latek rośnie i tym samym spread między nimi się zwiększa. Moim zdaniem, takie tendencje w obecnym tygodniu mogą się utrzymać" - powiedział ekonomista

Jeśli chodzi o krótki koniec krzywej krajowego długu, to, zdaniem Sutowicza, duży wpływ na jego poziom będą mieć wtorkowe dane makro z Polski, głównie dane o inflacji oraz to, jak rynek te dane odbierze.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkują o 5,4 pb do 2,005 proc., a niemieckich spadają o 3,5 pb do 0,2550 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.05 9.46 15.50 EUR/PLN 4,5323 4,5831 4,5277 USD/PLN 4,0059 4,0523 3,9745 CHF/PLN 4,3256 4,3771 4,2903 EUR/USD 1,1314 1,131 1,1392 PS0424 3,717 3,56 3,55 PS1026 4,07 3,96 3,95 DS0432 4,04 3,97 3,99

