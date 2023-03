DZIEŃ NA FX: FI: Na złotym i długu do posiedzenia Fed oczekiwana stabilizacja

Do czasu posiedzenia Fed kurs EUR/PLN powinien pozostawać w okolicach 4,70 - uważa ekonomista ING BSK, Piotr Popławski. W opinii eksperta również na rynku krajowego długu do posiedzenia Fed można oczekiwać stabilizacji, choć krótki koniec krzywej po słabych danych makro może jeszcze nieco zyskiwać.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Moim zdaniem EUR/USD pozostanie w okolicach 1,0750 przed posiedzeniem Fed, co oznaczałoby, że kurs EUR/PLN do tego czasu będzie pozostawał w okolicach 4,70 lub nieco niżej" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Ekonomista dodał, że ostatnie napięcia na rynkach nie nasilają się, więc inwestorzy będą skupiać się na perspektywie niższych stóp procentowych w USA.

"To krótkoterminowo powinno sprzyjać albo stabilizacji, albo lekkiemu umocnieniu złotego do euro i do dolara" - wskazał.

Posiedzenie Fed odbywa się w dniach 21 i 22 marca br., a decyzję o poziomie stóp w USA rynek pozna 22 marca o 19.00 czasu polskiego.

Konferencja prasowa prezesa J.Powella rozpocznie się w środę o 19.30 czasu polskiego.

O godzinie 14.47 kurs EUR/PLN spada o 0,15 proc. do 4,6966, a USD/PLN idzie w dół o 0,66 proc. do 4,3574.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar się osłabia, a kurs EUR/USD rośnie o 0,5 proc. do 1,0777.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu generalnie oczekiwałbym stabilizacji. Dane makro z kraju sugerują, że będziemy mieć do czynienia ze stromieniem krzywej rentowności. Krótki koniec może jeszcze zyskiwać ze względu na słabe dane, takie jak te które zobaczyliśmy dzisiaj i oczekiwania, że wejdziemy w dosyć głębokie spowolnienie. To natomiast przybliżyłoby obniżki stóp NBP" - powiedział ekonomista ING BSK.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. spadła o 5,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,6 proc. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 1,5 proc. i wzrost o 0,5 proc. w ujęciu mdm.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 10,8 proc. rdr., a ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 15,7 proc. rdr.

"Tak obecnie wygląda otoczenie rynkowe i takie pozostanie do czasu posiedzenia Fed, kiedy to dowiemy się co i dlaczego chcą oni w najbliższej przyszłości robić" - wskazał Popławski.

We wtorek na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 11,3 pb. do 3,590 proc., a niemieckich idą w górę o 17,1 pb. do 2,2705 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 14.50 09.49 16.33 EUR/PLN 4,6969 4,6997 4,7039 USD/PLN 4,3579 4,3798 4,3886 CHF/PLN 4,7185 4,7113 4,7363 EUR/USD 1,0778 1,0731 1,0718 PS0425 5,820 5,832 5,784 WS0428 5,847 5,861 5,816 DS1033 5,961 5,983 5,916

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl