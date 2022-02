DZIEŃ NA FX: FI: Na złotym i długu oczekiwane uspokojenie nastrojów

Przy braku zaognienia sytuacji na wschodzie kurs EUR/PLN będzie w krótkim terminie poruszał się w strefie 4,53-4,55 - powiedział w rozmowie z PAP Biznes analityk TMS Brokers Maciej Madej. Jego zdaniem na krajowych obligacjach 10-letnich nie widać chęci przebicia poziomu 4 proc., a tym samym w krótkim okresie długi koniec krzywej dochodowości pozostawać będzie między 4 a 3,92 proc.

"Od kilku tygodni wycenę złotego determinuje konflikt na wschodzie, który obecnie przeniósł się na obszar Ukrainy. W takim środowisku apetyt inwestorów na waluty z tego regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest nieco obniżony, co obserwowaliśmy np. podczas poniedziałkowej przeceny złotego, kiedy to EUR/PLN wrócił do okolic 4,55. Ryzyko większego osłabienia zostało jednak dość szybko zażegnane, gdyż za złotym przemawiają silne fundamenty i miejsce w cyklu zmian stóp procentowych, w którym się znajdujemy" - powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers Maciej Madej.

Zdaniem analityka zarówno polityka RPP jak i wypowiedzi prezesa NBP będą w średnim terminie wspierać siłę naszej waluty. W krótkim terminie ze względu na otoczenie rynkowe możemy jednak obserwować zarówno wyraźne odchylenia w górę jak i w dół od głównego trendu.

"Moim zdaniem w krótkim terminie i w takim otoczeniu kurs EUR/PLN będzie pozostawał w strefie 4,53-4,55, jednak przy wyraźnym założeniu braku zaognienia otoczenia geopolitycznego" - dodał analityk.

O godzinie 15.55 kurs EUR/PLN rośnie o 0,31 proc. do 4,5484, a USD/PLN pozostaje w okolicach poniedziałkowego zamknięcia na 4,0098. W tym czasie para EUR/USD notuje 0,32-proc. wzrostu do 1,1346.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym rynku długu, podobnie jak na rynkach bazowych, rentowności obligacji 10-letnich podczas wtorkowych notowań odbijają. Wydaje się, że poziomy nieco poniżej 4 proc. będą tymi, na których długi koniec krajowej krzywej dochodowości w najbliższym czasie pozostanie. Na obecnym etapie nie widać chęci do osiągnięcia wyższych poziomów rentowności, a okolice 3,92, na których jesteśmy we wtorek notowani są uczciwą wyceną papierów 10-letnich" - powiedział analityk TMS Brokers.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrastają o 2,1 pb do 1,951 proc., a niemieckich rosną o 6,5 pb do 0,2670 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.52 09.40 16.25 EUR/PLN 4,5468 4,5469 4,529 USD/PLN 4,0082 4,0187 3,9979 CHF/PLN 4,3527 4,3775 4,3613 EUR/USD 1,1344 1,1314 1,1329 PS0424 3,589 3,557 3,53 PS0527 3,96 3,92 3,9 DS0432 3,89 3,86 3,83

