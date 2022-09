DZIEŃ NA FX: FI: Na złotym i krajowym długu stabilizacja; inwestorzy czekają na RPP i EBC

We wtorek złoty jest stabilny, euro do dolara pozostaje słabe, a inwestorzy czekają już na decyzje RPP i EBC - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Dodał, że na rynku krajowego długu mamy stabilizację rentowności, która w krótkim terminie może się utrzymać, jednak w dłuższym horyzoncie rentowności będą raczej spadać.

"Wtorek na rynku złotego przebiega spokojnie, a kurs EUR/PLN jest dość stabilny. W globalnym otoczeniu trochę uspokoiły się notowania EUR/USD, choć presja podażowa utrzymuje się, a kurs tej pary nie jest w stanie powrócić powyżej parytetu. To niestety nie jest dobrą wróżbą dla polskiej waluty" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Jak wskazał ekonomista XTB, we wtorek na rynek napłynęły kolejne słabe dane z niemieckiej gospodarki dotyczące zamówień w przemyśle.

Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w lipcu o 1,1 proc. mdm - podał Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm spadną o 0,7 proc., po zniżce miesiąc wcześniej o 0,3 proc., po korekcie z -0,4 proc. W ujęciu rdr zamówienia spadły o 13,6 proc. - podali statystycy.

"To powoduje, że na ten moment sytuacja wokół euro nie wygląda obiecująco" - dodał Kwiecień.

Jak powiedział ekspert, wydarzeniami bieżącego tygodnia są posiedzenia banków centralnych i na nie rynek walutowy czeka.

"Chciałbym jednak zauważyć, że rynek obiecuje sobie dużą podwyżkę stóp procentowych przez EBC na poziomie 75 pb, a i tak euro radzi sobie bardzo słabo wobec dolara, przez co i złoty jest słaby względem USD. Przy takiej skali oczekiwań, ciężko będzie pozytywnie zaskoczyć rynek, a tym samym uważam, że obraz euro jest mało korzystny" - powiedział Kwiecień.

"Co do posiedzenia RPP, to oczekuję podwyżki o 25 bp. Rada taką podwyżkę sygnalizowała. Z jednej strony mamy słabe dane z gospodarki i najniższy od wielu lat odczyt PMI, ale z drugiej mamy także kolejne zaskoczenia inflacyjne. W takim otoczeniu zatem RPP zrobi to co komunikowała, czyli poniesie stopy o 25 pb" - podsumował ekonomista XTB.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w środę, 7 września br., a EBC podejmie decyzję odnośnie poziomu stóp procentowych 8 września br.

O godzinie 15.43 kurs EUR/PLN spada o 0,22 proc. do 4,7146, a USD/PLN idzie w górę o 0,1 proc. do 4,7655.

Na rynkach bazowych dolar umacnia się, a para EUR/USD zniżkuje o 0,34 proc. do 0,9894.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu mamy stabilizację notowań i rentowności (na polskich obligacjach 10-letnich - PAP) nieco powyżej 6 proc. W dłuższym terminie spodziewam się, że rentowności będą raczej spadać, ze względu na to, iż nieuchronnie czeka nas jeśli nie recesja, to przynajmniej głębokie spowolnienie gospodarcze" - powiedział ekonomista XTB.

Zdaniem Kwietnia, w krótkim terminie na rynku długu możliwa jest natomiast stabilizacja rentowności.

"Jastrzębia postawa głównych banków centralnych, EBC i Fed, na razie nie pozwoli na większe spadki rentowności obligacji" - dodał ekspert.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 12 pb. do 3,309 proc., a niemieckich idą w górę o 2 pb. do 1,5870 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.47 9.28 16.00 EUR/PLN 4,7157 4,7107 4,7254 USD/PLN 4,7657 4,7239 4,7608 CHF/PLN 4,8465 4,8187 4,8541 EUR/USD 0,9895 0,9972 0,9926 OK0724 6,768 6,836 6,820 DS0727 6,57 6,66 6,62 DS0432 6,13 6,15 6,10

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl