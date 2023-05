DZIEŃ NA FX: FI: Na złotym i SPW oczekiwane korekty, zadecydują dane o CPI z USA

Jeśli środowe dane o CPI z USA nie zaskoczą pozytywnie, to na złotym i SPW można oczekiwać ruchów korekcyjnych – uważa Wojciech Stępień z BNP Paribas. Jego zdaniem, dla EUR/PLN celem korekty mogłyby być okolice 4,58-4,59, a dla krajowych 10-latek okolice 6 proc.

"Moim zdaniem środowe dane o kwietniowej inflacji CPI z USA będą dla rynku kluczowe. Na EUR/USD widać duże problemy z trwałym pokonaniem poziomu 1,10, a w otoczeniu mieliśmy mocne miesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy i słabe dane makro z Europy. W tym kontekście na EUR/USD można oczekiwać trochę głębszej korekty, której celem mogą być okolice 1,08" - powiedział ekonomista BNP Paribas Wojciech Stępień.

Dane o kwietniowej inflacji CPI z USA zostaną opublikowane w środę, 10 maja br. o godzinie 14.30 czasu polskiego.

Rynek oczekuje utrzymania CPI na poziomie 5 proc. w ujęciu rdr oraz spadku inflacji bazowej o 0,1 proc. do 5,5 proc. również w ujęciu rdr.

Zdaniem ekonomisty BNP Paribas w takim otoczeniu trudno oczekiwać dalszego umacniania złotego.

"Jeśli zatem jutrzejsze dane inflacyjne z USA nie będą bardzo niskie, to zapewne korekta na EUR/USD zacznie się materializować. W takim scenariuszu nie zakładałbym, żeby złoty miał szanse na dalsze umacnianie i oczekiwałby wykształcenia na EUR/PLN korekty, której celem mogą być okolice 4,58-4,59" - powiedział Stępień.

O godzinie 15.38 kurs EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,5654, a USD/PLN idzie w górę o 0,63 proc. do 4,1704.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar umacnia się, a kurs EUR/USD zniżkuje o 0,52 proc. do 1,0947.

RYNEK DŁUGU

"Naszym zdaniem potencjał do dalszego umacniania krajowego długu także się wyczerpuje i jeśli dane o CPI z USA jutro pozytywnie nie zaskoczą, to w krótkim okresie zakładamy ruch w kierunku 6 proc. na krajowych 10-latkach. Za takim scenariuszem przemawia skala ostatniego umocnienia SPW, ale również skala osłabienia dolara" - powiedział ekspert BNP Paribas.

We wtorek na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadają o 0,4 pb. do 3,515 proc., a niemieckich idą w górę o 0,6 pb. do 2,325 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.41 09.33 15.56 EUR/PLN 4,5650 4,5603 4,5644 USD/PLN 4,1689 4,1522 4,1353 CHF/PLN 4,6667 4,6564 4,6510 EUR/USD 1,0951 1,0983 1,1038 PS0425 5,749 5,693 5,740 WS0428 5,740 5,725 5,773 DS1033 5,824 5,791 5,817

