DZIEŃ NA FX: FI: Odwrót od ryzykownych aktywów osłabia PLN i krajowe SPW

Inwestorzy na świecie obawiają się, że wysokie stopy procentowe zostaną na dłużej, co powoduje wzrost rentowności obligacji na rynkach globalnych i odwrót od ryzykownych aktywów. Efektem jest osłabienie złotego. Kurs EUR/PLN w najbliższych dniach może poruszać się w przedziale 4,50-4,70, natomiast rentowności 10-letnich SPW mogą wzrosnąć do 6 proc. - uważają ekonomiści.

"Widzimy negatywny globalny trend, który powoduje odwrót od ryzykownych aktywów. Inwestorzy preferują takie waluty jak dolar, a na rynkach wschodzących obserwujemy deprecjację. Prawdopodobnie jest to kontynuacja trendów, które obserwujemy od pewnego czasu, a które wynikają z bardziej zdecydowanej walki z inflacją ze strony banków centralnych, sygnalizującej dłuższe utrzymywanie stóp procentowych na obecnych poziomach" - powiedział PAP Biznes Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP.

"Rynek zakłada, że pierwsze obniżki stóp procentowych nastąpią później, a ich skala będzie mniejsza. To powoduje wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych. Przebijane są kolejne lokalne szczyty. Dodatkowo, wzrosty rentowności i obawy przed bardziej zdecydowaną polityką banków centralnych wzmacniają wzrost cen surowców energetycznych. To wszystko składa się na negatywny sentyment na świecie" - powiedział Mirosław Budzicki.

Dodał, że od środy kurs EUR/USD testuje poziom 1,05, który na razie się obronił.

"Te czynniki negatywnie wpływają na notowania ryzykownych walut. Warto tu jednak wspomnieć o czeskiej koronie, która nie tylko nie osłabia się, ale nawet lekko umacnia. Powodem jest m.in. chłodzenie oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Czechach. To pokazuje, że złotego osłabiają również wysokie oczekiwania na obniżki stóp przez RPP" - powiedział strateg rynkowy PKO BP.

Jego zdaniem, w najbliższym czasie kurs EUR/PLN będzie poruszał się w przedziale 4,60-4,70.

"W najbliższych dniach, może nawet tygodniach zakładałbym stabilizację w przedziale 4,60-4,70, bliżej poziomu 4,64-4,65. Oczekiwania na obniżki stóp w Polsce i negatywne sygnały ze świata będą ograniczać spadek poniżej 4,60, natomiast sygnały o ewentualnej interwencji mogą ograniczać przebicie poziomu 4,70" - powiedział.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem Mirosława Budzickiego, wzrost rentowności krajowych papierów skarbowych wpisuje się w ogólnoświatowy trend.

"Rentowności rosną w ślad za papierami amerykańskimi i na innych rynkach globalnych. Widzę potencjał do wyhamowania tendencji wzrostowej. Nie można wykluczyć, że na 10-letnich obligacjach będziemy testowali poziom 6 proc." - dodał.

Jego zdaniem, czynnikiem, który mógłby wyhamować tendencję wzrostową mógłby być spadek inflacji zarówno w Polsce, jak i w strefie euro.

W piątek o godzinie 10.00 GUS poda wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI. Godzinę później zostaną opublikowane dane na temat inflacji konsumenckiej HICP w strefie euro.

W czwartek po południu kurs EUR/PLN rośnie o 0,17 proc. do 4,636. USD/PLN idzie w dół o 0,3 proc. do 4,3929. EUR/USD zwyżkuje o 0,49 proc. do 1,0554.

Rentowność polskich obligacji 2-letnich rośnie o 2 pb do 5,08 proc., 5-letnich pozostaje w wysokości 5,27 proc., a 10-letnich bez zmian 5,93.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich obligacji 10-letnich spada o 1 pb, a niemieckich zwyżkuje o 1 pb.