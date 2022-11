DZIEŃ NA FX: FI: Piątek przyniósł niewielką zmienność na rynkach, przyszły tydzień może być podobny

Piątek cechował się niewielką zmiennością na rynkach długu i walutowym, a przyszły tydzień może być podobny ze względu na dzień wolny w USA. Na rynek napłynie jednak szereg ciekawych danych makroekonomicznych zarówno z polskiej gospodarki, jak i strefy euro czy USA - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium.

"Dzisiejsza sesja na rynku walutowym nie jest za bardzo ciekawa, ale jest to zgodne z oczekiwaniami - kalendarium danych makroekonomicznych było wyjątkowo ubogie, dodatkowo jest koniec tygodnia i też nie ma żadnego jednoznacznego story rynkowego, które decydowałoby o jakiejś zmienności. EUR/PLN stabilizuje się wokół poziomu 4,70 z niewielką zmiennością. Stosunkowo niewielką zmiennością cechują się dziś też notowania EUR/USD, więc para USD/PLN również porusza się dość niemrawo" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

"Także podsumowując, kończymy ten tydzień na poziomie 4,70 z niewielką zmiennością i wyglądamy już za wydarzeniami kolejnych dni" - dodał.

Ekonomista wskazał, że w przyszłym tygodniu na rynek napłyną liczne dane z polskiej gospodarki m.in. o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, poziomie zatrudnienia czy poziomie płac.

"To będzie czynnik, który będzie szczególnie interesujący. Przyszły tydzień jest krótszy dla USA przez Święto Dziękczynienia, ale do tego czasu poznamy też wstępne odczyty PMI w strefie euro czy USA - to będzie szczególnie ciekawe, ponieważ są to wskaźniki wyprzedzające za listopad, a wszyscy się zastanawiają jak ten koniec roku będzie wyglądał w gospodarce, zwłaszcza w strefie euro. To wszystko będzie interpretowane oczywiście w kontekście możliwego spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych w strefie euro" - powiedział Sutowicz.

"Jednak krótszy tydzień dla USA będzie powodował, że wiele zmienności nie zobaczymy na rynku walutowym" - dodał.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN rośnie o 0,01 proc. do 4,7061, a USD/PLN idzie w górę o 0,36 proc. do 4,5569. Para EUR/USD zniżkuje z kolei o 0,33 proc. do 1,0330.

RYNEK DŁUGU

"Piątek na krajowym rynku długu przebiega podobnie do rynku walutowego - sesja nie przyniosła żadnych intensywnych wydarzeń. Podobnie było na rynkach bazowych, działo się niewiele" - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

Ekonomista wskazał, że podobnie jak w przypadku walut, również na rynku długu nie spodziewa się znaczącej zmienności w przyszłym tygodniu.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 1,7 pb. do 3,790 proc., a niemieckich idą w dół o 1,8 pb. do 2,005 proc.

piątek piątek czwartek 16.08 9.11 16.10 EUR/PLN 4,7096 4,7062 4,7048 USD/PLN 4,5593 4,5406 4,5513 CHF/PLN 4,7767 4,7683 4,7754 EUR/USD 1,0330 1,0365 1,0337 PS1024 7,179 7,230 7,220 DS0727 7,27 7,38 7,36 DS0432 7,03 7,16 7,15

