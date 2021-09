DZIEŃ NA FX: FI: Piątkowe dane o CPI mogą chwilowo umocnić PLN i popchnąć w górę rentowności SPW

Piątkowy odczyt inflacji w Polsce za wrzesień może umocnić złotego w kierunku 4,60/EUR, jednak będzie to krótkotrwały ruch - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jej zdaniem, wysoki odczyt CPI może też popchnąć w górę rentowności SPW. W średnim terminie dla krajowych aktywów kluczowe pozostają jednak sygnały ze strony RPP.

"Złoty pozostaje na słabszych poziomach. Dziś widać wyraźną poprawę nastrojów na rynkach i pewne odreagowanie po wczorajszej wyprzedaży, a wartość złotego nie zmieniła się istotnie. Końcówka tego tygodnia jest o tyle istotna, że będziemy mieć publikację danych o inflacji w Polsce. Zakładając, że odczyt będzie wyższy od danych z poprzedniego miesiąca, może to stanowić lokalny impuls do lekkiego umocnienia się złotego" - powiedziała PAP Biznes Kurtek.

"Będzie to jednak tylko impuls z postaci danych, a wiemy jak Rada Polityki Pieniężnej do tego podchodzi. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie RPP i raczej nikt nie oczekuje, że polityka monetarna ulegnie zmianie. Myślę zatem, że po ewentualnym krótkim umocnieniu złotego - z okolic 4,63/EUR do ok. 4,60/EUR - złoty powróci do słabszych poziomów, aż do posiedzenia Rady i konferencji prezesa NBP" - dodała.

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępny szacunek inflacji za wrzesień. W sierpniu wskaźnik CPI wyniósł 5,5 proc. rdr - najwyżej od dwóch dekad.

Konsensus PAP Biznes, obrazujący oczekiwania rynkowe dotyczące piątkowego odczytu, zostanie opublikowany w czwartek po południu.

RYNEK DŁUGU

"Dziś na rynkach mieliśmy odreagowanie po wczorajszej, solidnej wyprzedaży - po wtorkowych dużych wzrostach rentowności w środę obserwujemy spadki, zarówno na rynkach bazowych, jak i na rynku krajowym. Jutro z samego rana na rynek spłyną dane o inflacji w Niemczech, a w piątek szacunek wskaźnika inflacji ze strefy euro. Prognozy wyraźnie wskazują, że odczyty te mogą być wysokie. Może to odwrócić dzisiejszy trend na rynkach bazowych - rentowności powrócą do wzrostów" - powiedziała PAP Biznes ekonomistka.

"Gdyby okazało się, że inflacja w Polsce również jest wyższa - choć ekonomiści wydają się być tu podzieleni - to u nas rynek podąży w tym samym kierunku co rynki bazowe i zobaczymy wzrosty rentowności. Niezależnie od tego, co sygnalizuje RPP, coraz wyższe odczyty inflacji przybliżają moment zacieśniania polityki monetarnej w Polsce. Na piątkowy odczyt rynek może zareagować wzrostami rentowności, a w kolejnych dniach kluczowe będzie posiedzenie Rady i konferencja prezesa NBP" - dodała.

środa środa wtorek 15.26 9.22 16.19 EUR/PLN 4,6342 4,6302 4,6373 USD/PLN 3,9809 3,9712 3,9692 CHF/PLN 4,2776 4,2686 4,2767 EUR/USD 1,1641 1,1659 1,1683 DS1023 0,61 0,61 0,63 PS1026 1,50 1,48 1,51 DS0432 2,12 2,10 2,13

