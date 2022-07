DZIEŃ NA FX: FI: PLN może ponownie się osłabiać; na SPW w krótkim terminie oczekiwana korekta

Malejące oczekiwania na podwyżki stóp, słabsze dane z kraju oraz słaby sentyment w Europie związany o obawami o rynek gazu, spowodują, że PLN może wrócić do spadków, a EUR/PLN może kierować się w okolice 4,85 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, Jarosław Kosaty. Jego zdaniem, na krajowym długu możliwa jest korekta ostatnich, mocnych spadków rentowności.

"Na początku tygodnia EUR/PLN próbował kontynuować umocnienie, a jego kurs w poniedziałek zszedł nawet poniżej 4,70. W kolejnych dniach zwyciężyły jednak obawy o dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed, a dodatkowo Rosja zadecydowała, że NS1 musi być dalej remontowany. To wiązać się będzie z dalszymi ograniczeniami dostaw gazu do Europy, które spadną do 20 proc. możliwości przesyłowych. Połącznie tych czynników doprowadziło do popsucia nastrojów rynkowych, a środowa decyzja Fed podtrzymała negatywne tendencje dla rynków wschodzących. W takim otoczeniu w środę EUR/PLN próbował atakować poziom 4,81" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

W czwartek EUR/PLN cofnął się do okolic 4,78, jednak - jak powiedział ekonomista - widać wyraźnie, że nastroje na rynkach się popsuły.

"Moim zdaniem poniedziałkowy PMI z Polski wskaże dalsze pogorszenie koniunktury, a to może wywierać dalszą presję na osłabienie PLN. Dodatkowo, piątkowy odczyt inflacyjny z Polski, gdzie spodziewamy się niższego odczytu od konsensusu, powinien wzmocnić obawy recesyjne i powstrzymać rynki przed wycenianiem dalszych podwyżek stóp w Polsce" - powiedział Kosaty.

W poniedziałek, 1 sierpnia br. o godz. 9.00 Markit opublikuje PMI dla przemysłu z Polski za lipiec 2022.

Zdaniem ekonomisty, po piątkowych, szacunkowych danych o polskim CPI, oczekiwania na podwyżki stóp będą malały.

"Taka kombinacja, malejące oczekiwania na podwyżki stóp, słabsze dane z kraju oraz słaby sentyment w Europie związany o obawami o rynek gazu, spowodują że EUR/PLN będzie ponownie atakował okolice 4,80, a w kolejnych tygodnia może nawet sięgnąć okolic 4,85" - dodał.

W piątek, 29 lipca Główny Urząd Statystyczny przedstawi wstępny odczyt CPI w lipcu 2022 r. Pełne dane GUS poda 12 sierpnia.

O godzinie 16.03 kurs EUR/PLN spada o 0,1 proc. do 4,7757, a USD/PLN rośnie o 0,42 proc. do 4,7071.

Na rynkach bazowych para EUR/USD zniżkuje o 0,55 proc. do 1,0145.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu rynek w bardzo mocnym stopniu wycenił już spowolnienie gospodarcze i mniejszą skalę podwyżek stóp, a na rentownościach drugi dzień z rzędu obserwujemy delikatne odreagowanie. Naszym zdaniem jest to związane z rosnącymi obawami inflacyjnymi na rynku europejskim, co pokazują dzisiejsze dane makro, które ponownie zaskoczyły wyższą od oczekiwań inflacją" - powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

Inflacja wg HICP w Niemczech w lipcu wyniosła 8,5 proc. rdr wobec 8,2 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +8,1 proc.

"Pomimo naszych oczekiwań niższych od konsensusu wartości CPI z Polski, wydaje się nam, że na rynku dojrzewa korekta wzrostowa (rentowności - PAP). Wpływ na to mogą mieć rosnące obawy o rynek gazu i jego ceny, a to może podnieść inflację i wywierać presję na oczekiwania wyższych stóp procentowych w Europie" - dodał.

"W takim otoczeniu oczekujemy korekty ostatnich spadków rentowności w krótkim terminie, jednak w średnim nasze oczekiwania pozostają niezmienne. W takim horyzoncie spodziewamy się stopniowego schodzenia krajowych rentowności, w związku z rosnącymi obawami recesyjnymi oraz zbliżającym się końcem cyklu podwyżek stóp w Polsce" - podsumował ekonomista Santander Bank Polska.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zniżkują o 7,8 pb do 2,654 proc., a niemieckich idą w dół o 13,1 pb do 0,807 proc.

czwartek czwartek środa 16.09 9.09 16.01 EUR/PLN 4,7740 4,7902 4,8018 USD/PLN 4,7053 4,6931 4,7372 CHF/PLN 4,9160 4,8950 4,9238 EUR/USD 1,0146 1,0207 1,0136 OK0724 6,847 6,780 6,792 DS0727 6,19 6,18 6,17 DS0432 5,80 5,83 5,83

