DZIEŃ NA FX: FI: PLN może się umocnić w ślad za rosnącym EUR: USD; na SPW rentowności mogą kontynuować wzrosty

Presja na wzrost EUR/USD w najbliższych dniach nasili się i w takim otoczeniu EUR/PLN może zanotować umiarkowane spadki - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem na krajowym długu rentowności mogą rosnąć, gdyż w obliczu możliwych mocnych podwyżek stóp przez główne banki centralne, inwestorzy zagraniczni mogą redukować swoje pozycje na SPW.

"Szef FED na konferencji powiedział to, czego można było się spodziewać i to co mówił po ostatnich danych o inflacji. Stopy procentowe trzeba podnosić oraz że walka z inflacją nie jest wygrana. Jak dla mnie nie są to nowe rzeczy. Ważniejszy moim zdaniem jest +kontrolowany+ przeciek z EBC, że na jego wrześniowym posiedzeniu stopy mogą zostać podniesione o 75 pb. Takich informacji na rynku do tej pory nie było i rynek pod to nie grał" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski

"Uwzględniając dzisiejsze informacje zakładam, że EUR/USD będzie rósł do okolic 1,0150, a w takim otoczeniu EUR/PLN może dążyć do 4,70" - dodał.

O godzinie 17.05 kurs EUR/PLN rośnie o 0,2 proc. do 4,7499, a USD/PLN idzie w dół o 0,18 proc. do 4,7402.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar osłabia się, a kurs EUR/USD rośnie o 0,4 proc. do 1,0015.

RYNEK DŁUGU

"W obliczu dzisiejszych informacji z otoczenia rynku zakładam wyższe rentowności na bazowych rynkach długu, gdyż banki centralne są zdecydowane, aby przynajmniej we wrześniu mocno podnieść stopy procentowe. W ślad za tym urosną również rentowności SPW, gdyż sytuacja na rynkach bazowych zapewne skłaniać będzie inwestorów do wychodzenia z polskiego długu. To jest dla mnie scenariusz na przełom tygodnia" - powiedział ekonomista ING BSK.

Ekspert wskazał, że w przyszłym tygodniu na rynek napłyną bardzo ważne dane makro z Europy oraz USA i to one określą - jego zdaniem - kierunek trendów na wrzesień br., do czasu posiedzeń banków centralnych.

"Na podstawie tych danych rynek będzie spekulował czego na tych posiedzeniach można oczekiwać" - dodał Piotr Popławski.

"Do czasu publikacji tych danych oczekiwałbym presji na wzrost EUR/USD oraz presji na wzrost rentowności długu. Na rynku EUR/PLN oczekuję natomiast umiarkowanych spadków" - podsumował ekonomista ING.

30 i 31 sierpnia br. opublikowane zostaną wstępne dane o inflacji CPI z Europy. 31 sierpnia i 1 września opublikowane zostaną dane o PMI z USA, a w piątek 2 września br. na rynku pojawi się raport z rynku pracy w USA.

Najbliższe posiedzenie Fed odbędzie się 21 września br., a EBC odbędzie swoje najbliższe posiedzenie 8 września 2022 r.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 2,2 pb. do 3,030 proc., a niemieckich idą w górę o 6,7 pb. do 1,3915 proc.

piątek piątek czwartek 17.11 9.14 15.45 EUR/PLN 4,7522 4,7364 4,7496 USD/PLN 4,7542 4,7566 4,7664 CHF/PLN 4,9308 4,9302 4,9416 EUR/USD 0,9995 0,9958 0,9965 OK0724 7,218 7,145 7,114 DS0727 6,65 6,59 6,59 DS0432 6,24 6,19 6,21

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl