DZIEŃ NA FX: FI: PLN pozostanie relatywnie stabilny; dla SPW barierą stopa referencyjna NBP

Potencjał zarówno do wyraźnego osłabienia, jak i umocnienia złotego w najbliższym czasie będzie ograniczony - uważa Jarosław Kosaty z Santander Bank Polska. W opinii ekonomisty proces dostosowania rentowności SPW do nowych oczekiwań rynkowych dobiega końca.

"W bieżącym tygodniu próby dalszego osłabiania złotego zmniejszyły się, a rynek dyskontuje utrzymywanie wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach głównych. To wspiera złotego, tym bardziej, że jeszcze parę tygodni wcześniej rynek dyskontował obniżki stóp procentowych w 2023 roku" - powiedział PAP Biznes ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, Jarosław Kosaty.

Zdaniem ekonomisty, pomimo rosnących oczekiwań najwyższe stopy w USA, potencjał do umacniania dolara pozostaje ograniczony.

"W związku z tym presja ze strony rynków globalnych na notowania złotego jest mniejsza i z tej perspektywy nie oczekujemy, że złoty w najbliższym czasie ulegnie jakiemuś większemu osłabieniu" - dodał.

W opinii eksperta potencjał do większego umocnienia PLN jest jednak również ograniczony.

"Potencjał wzrostowy złotego ogranicza niepewny los unijnego finansowania dla KPO, a także opinia rzecznika TSUE dotycząca sposobu rozliczania kredytów frankowych, które zostały uznane przez krajowe sądy za nieważne. Ta opinia nie jest korzystna dla polskich banków" - powiedział.

"W takim otoczeniu, pomimo że nie widzimy jakiś przesłanek do wyraźniejszego osłabienia złotego, to również potencjał do umocnienia jest ograniczony. Naszym jednak zdaniem na tle walut regionu złoty może nieco wolniej się umacniać" - dodał.

O godzinie 16.14 kurs EUR/PLN spada o 0,4 proc. do 4,7327, a USD/PLN zniżkuje o 0,35 proc. do 4,4647.

Na rynkach bazowych kurs pary EUR/USD pozostaje stabilny w okolicach środowego zamknięcia i znajduje się na poziomie 1,0598.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu w ostatnich tygodniach widać dostosowanie rentowności do oczekiwanych wyższych poziomów stóp procentowych w dalszej części roku. To powoduje wzrost rentowności. Moim zdaniem jednak, barierą dla polskiej krzywej wydają się być poziomy stopy referencyjnej NBP (6,75 proc. - PAP), szczególnie, że szanse na podwyżki stóp przez RPP są znikome" - powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

Zdaniem Jarosława Kosatego, dostosowanie, które na SPW dokonało się w ostatnich tygodniach w dużym stopniu dobiega końca.

"W naszej opinii dla krajowej 10-latki okolice 6,70-6,75 powinny być utrzymywane. Jeśli zaś chodzi o obligacje 2-letnie, widzimy pewien potencjał wzrostowy (rentowności - PAP) do okolic 6,60-6,70 proc. Jednak perspektywy przekroczenia 7 proc. przez polską krzywą raczej są ograniczone. Scenariusz pozostawania podwyższonych stóp na rynkach głównych, jak i w kraju, raczej powinien preferować scenariusz, według którego rentowności będą blisko poziomów wyznaczanych przez stopę referencyjną i nie będą jej znacząco przekraczać" - wskazał.

W opinii eksperta potencjał do spadku rentowności w krótkim terminie jest również ograniczony.

"Z drugiej strony przed publikowanymi w marcu odczytami krajowej inflacji za luty br. prawdopodobieństwo wyraźnego spadku rentowności SPW jest również ograniczone. W dalszej części roku w obliczu oczekiwanego spadku inflacji można jednak oczekiwać spadku rentowności" - dodał.

W czwartek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 1,5 pb. do 3,908 proc., a niemieckich idą w dół o 2,4 pb. do 2,4895 proc.

czwartek czwartek 16.19 09.49 EUR/PLN 4,7313 4,7582 USD/PLN 4,4632 4,4849 CHF/PLN 4,7849 4,8130 EUR/USD 1,0601 1,0610 PS0425 6,365 6,418 WS0428 6,529 6,602 DS1033 6,577 6,639

