DZIEŃ NA FX: FI: Po decyzji EBC złoty stabilny, na SPW spadki rentowności; krajowe rynki będą pod wpływem trendów globalnych

Po czwartkowej podwyżce stóp przez EBC i konferencji prezes, wyraźnie spadł kurs EUR/USD, a złoty w takim otoczeniu pozostaje stabilny - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB. Zdaniem eksperta zarówno złoty, jak i krajowy dług, który po decyzji EBC rośnie, będą w najbliższym czasie głównie pod wpływem trendów globalnych.

"Głównym wydarzeniem czwartku była decyzja EBC w sprawie stóp procentowych w strefie euro i na ten moment ma ona negatywny wpływ na rynek, głównie na wskutek wyraźnego cofnięcia kursu EUR/USD, który był już w okolicach 1,01, a obecnie testuje parytet. To powoduje osłabienie złotego względem dolara, a EUR/PLN jest w miarę stabilny, choć przed decyzją był wyraźnie słabszy" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB Przemysław Kwiecień.

"Podwyżka stóp o 75 pb. była zgodna z oczekiwaniami i jest zapowiedź dalszych ruchów (podnoszenia stóp - PAP). Są pewne zmiany w komunikacie, choć nie wiem czy nie jest to doszukiwanie się czegoś na siłę. Pretekstem dla obecnego ruchu EUR/USD jest podobno podanie w komunikacie EBC, że podwyżek stóp można oczekiwać nie na kilku kolejnych posiedzeniach, a w najbliższej przyszłości. Czy to oznacza jakąś zmianę polityki, tego nie wiemy, gdyż nie zostało to zbyt jasno przekazane" - dodał.

Zdaniem ekonomisty, rynek oczekiwał jeszcze znaczących podwyżek stóp przez EBC w przyszłości i w takim świetle ewentualna zmiana nastawienia mogłaby mieć istotne znaczenie.

"Obecnie rynek będzie czekał na posiedzenie Fed, które odbędzie się w najbliższą środę i być może otrzymamy podobny sygnał, że stopy procentowe w tym roku będą rosnąć, ale gdzieś na początku przyszłego roku ten cykl zacieśniania polityki pieniężnej się zakończy" - powiedział ekspert XTB.

"W tym świetle decyzja i komunikat Fed będą istotne, gdyż rynek już parę razy miał nadzieję, że Rezerwa Federalna będzie bardziej gołębia, a później tak się jednak nie stało. Póki co dane makro z USA, takie jak inflacja i dane z rynku pracy nie wskazują, aby Fed miał powody do zmiany swojej polityki" - dodał.

Zdaniem Kwietnia, w takim otoczeniu złoty jest swego rodzaju +zakładnikiem+ tego, co dzieje się na rynkach globalnych.

"Złoty był wyprzedany, a obecnie wróciliśmy do neutralnych poziomów i wydaje się, że dalszy kierunek trendu wyznaczą globalne banki centralne" - powiedział.

O godzinie 16.03 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,13 proc. do 4,7384, a USD/PLN idzie w górę o 0,59 proc. do 4,7292.

Na rynkach bazowych dolar umacnia się, a para EUR/USD zniżkuje o 0,59 proc. do 1,0019.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu rentowność była już powyżej 9 proc., a obecnie znajdujemy się w okolicach 8 proc. i wydaje się, że podobnie jak dla PLN, jesteśmy +zakładnikiem rynków globalnych+" - powiedział ekonomista XTB.

Uważa on, że jeśli Fed będzie bardziej jastrzębi podczas zbliżającego się posiedzenia, to presja na wzrost rentowości powróci.

"Krajowe czynniki są obecnie +w zawieszeniu+ i nic nie zmieniło się na froncie z Brukselą ani w polityce krajowej, ani w obrazie gospodarczym. Tym samym inwestorzy patrzą na rynki globalne, a tam trendy będą wyznaczać główne banki centralne" - podsumował Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych notowane są w okolicach środowego zamknięcia 4,016 proc., a niemieckich idą w dół o 6,8 pb. do 2,0495 proc.

czwartek czwartek środa 15.53 9.51 15.53 EUR/PLN 4,7402 4,7523 4,7511 USD/PLN 4,7379 4,7219 4,7415 CHF/PLN 4,7806 4,7807 4,7914 EUR/USD 1,0005 1,0065 1,002 PS1024 8,144 8,162 8,163 DS0727 8,12 8,16 8,17 DS0432 7,95 8,00 7,99

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl