DZIEŃ NA FX: FI: Po wtorkowym wzroście EUR: PLN może lekko zniżkować

Po tym, jak we wtorek EUR/PLN wzrósł o ok. 4 gr. do 4,56, kurs może szukać poziomu stabilizacji w okolicy 4,54 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz. Dodał, że rentowności krajowych SPW mogą w środę nieznacznie wzrosnąć.

"We wtorek mamy do czynienia z dosyć solidnym wzrostem kursu EUR/PLN. Złoty generalnie osłabia się, przy czym ruch ten wygląda na korektę w trwającym od kilku dni trendzie umacniania się krajowej waluty. Nie należy wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków, gdyż - w mojej ocenie - stoją za nim raczej czynniki techniczne" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"W kolejnych dniach liczyłbym przede wszystkim, na uspokojenie na EUR/PLN. Myślę, że kurs będzie szukał punku podparcia w okolicy 4,54 i w jego pobliżu będzie w kolejnych dniach dryfował, w oczekiwaniu na nowe impulsy" - dodał.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w marcu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 2,6 proc. - podał amerykański Departament Pracy we wtorkowym komunikacie. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +2,5 proc. rdr.

"Inflacja w USA była troszkę wyższa niż oczekiwano. Wpisuje się jednak w panujący trend, przez co EUR/USD zareagował tylko nieznacznym wzrostem. Wiemy, że inflacja będzie wyższa, ale wiemy też, że Fed na nią przyzwala, gdyż - w ich ocenie - jest ona przejściowa" - wskazał.

We wtorek po południu EUR/PLN rósł o 0,74 proc. do 4,56, a USD/PLN szedł w górę o 0,57 proc. do 3,82.

W tym czasie EUR/USD zwyżkował o ok. 0,2 proc. do 1,193, wobec podobnych spadków przed odczytem CPI.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności krajowego długu skarbowego zniżkowały po ok. 2-4 pb na całej długości krzywej.

"Na krajowym rynku długu zmiany we wtorek były raczej niewielkie, a związane były głównie z niską zmiennością na rynkach bazowych. Spodziewam się, że taki stan rzeczy utrzyma się do końca tygodnia" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"W naszym kalendarium najważniejszy będzie środowy skup obligacji przez NBP. Po ostatnich wzrostach rentowności w poprzednich dniach dochodowości spadały. Było to częściowo związane z sytuacją na rynkach bazowych, a częściowo inwestorzy przygotowywali się już pod jutrzejszy skup. W efekcie rentowności 10-latek mogą wrócić na nieznacznie wyższe poziomy, w okolice 1,54 proc. (wzrost o ok. 4 pb)" - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 1,5 pb do 1,661 proc., a niemieckich tracą 0,4 pb do -0,295 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.49 9.25 16.20 EUR/PLN 4,5622 4,554 4,5281 USD/PLN 3,8209 3,8281 3,8003 CHF/PLN 4,1460 4,1400 4,1197 EUR/USD 1,1940 1,8960 1,1915 OK0423 0,048 0,070 0,069 DS0726 0,80 0,83 0,83 DS1030 1,50 1,54 1,54

