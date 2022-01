DZIEŃ NA FX: FI: Podwyżka stopy ref. o 50 pb nie powinna dostarczyć zmienności na rynku FX oraz długu

Podwyżka stopy referencyjnej o 50 pb, podczas wtorkowego posiedzenia RPP, jest już w cenach i powinna utrzymywać kurs EUR/PLN na bieżących poziomach - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista banku Millennium Mateusz Sutowicz. Według niego, także na rynku długu potencjalnym źródłem zmienności mogą być dopiero scenariusze odmienne od takiej podwyżki.

"Oczywiście czekamy na to co wydarzy się jutro i w środę, czyli posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej oraz konferencję prasową prezesa NBP Adam Glapińskiego. Realizacja rynkowego scenariusza i konsensusu, czyli podwyżki stopy referencyjnej o 50 pb jest już w cenach, ale powinna utrzymywać złotego na bieżących poziomach, czyli tych, które widzimy obecnie" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Między październikiem a grudniem RPP podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 165 pb, do 1,75 proc., w trzech krokach po 40, 75 i 50 pb.

Ekonomista wskazał, że dla złotego istotny będzie wydźwięk środowego wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego.

"Wiele będzie zależeć od tego, co usłyszymy w środę, co prezes NBP powie o przyszłości. Kluczowe będzie czy oczekiwania rynkowe, które w ostatnim miesiącu mocno się nasiliły z uwagi chociażby na rewizję w górę tegorocznej ścieżki inflacji, mają uzasadnienie. To będzie stanowiło potencjalne źródło zmienności w tym tygodniu dla złotego oraz dla krajowego długu" - powiedział.

"Jeśli zabraknie konkretów, to wydaje mi się, że rynek także nie zmieni oczekiwań i pozostanie wierny agresywnej ścieżce zacieśniania polityki pieniężnej w tym roku" - dodał.

Od rana EUR/PLN stabilizował się w okolicach poziomu 4,59, a po południu kurs jest 0,18 proc. pod kreską, w okolicy 4,58. USD/PLN idzie w górę o 0,31 proc. do 4,046, podczas gdy EUR/USD idzie w dół o 0,47 proc. do 1,132.

RYNEK DŁUGU

"Sytuacja jest podobna jak na złotym. Jeżeli podwyżka będzie zgodna z oczekiwaniami, to ten scenariusz jest już zdyskontowany. Jakiekolwiek odmienne scenariusze, czy to podwyżka o 25 pb, czy o 75 pb, chociaż ryzyka są raczej w górę, będą powodem do rynkowej zmienności" - wskazał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w górę o 9,7 pb do 1,597 proc., a niemieckich rosną o 4,2 pb do -0,137 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.52 9.40 11.15 EUR/PLN 4,5805 4,5852 4,599 USD/PLN 4,0488 4,0436 4,0588 CHF/PLN 4,4104 4,4254 4,4483 EUR/USD 1,1313 1,1339 1,1331 DS1023 3,41 3,40 3,364* PS1026 3,98 4,00 3,94* DS0432 3,71 3,68 3,65*

*Notowania z dnia 30.12.2021 r.

