Stabilizacja na rynku walutowym. Na rynku długu spadki rentowności

"Dzisiaj widać stabilizację na rynku walutowym po dwóch mocnych sesjach - czwartkowej i piątkowej - kiedy mieliśmy podwyższoną zmienność, która głównie wiązała się z odczytem inflacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Złoty zyskał na wartości - głównie do dolara, nieco mniej do euro" - powiedział Łukasz Zembik kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers.

"Największa przecena była na USD/PLN, w pewnym momencie notowania zeszły nawet na 4,52, czyli w okolice minimów z sierpnia tego roku. Z kolei EUR/PLN nie zdołał przełamać dołków z ubiegłego tygodnia. Widzieliśmy aprecjację względem euro, ale na poniedziałkowej sesji widać już odreagowanie i w ponad 50 proc. ta aprecjacja, którą widzieliśmy w czwartek i piątek została już zredukowana. Złoty nadal jest silny względem dolara - wynika w dużej mierze z mocnego impulsu deprecjacyjnego amerykańskiej waluty" - dodał.

Ekonomista wskazał, że wyprzedaż dolara powoduje wzrost zainteresowania walutami rynków wschodzących.

"Dodatkowo waluty rynków wschodzących mogły zostać wsparte przesłanką, że Chiny zaczynają wprowadzać łagodzenia w polityce zero-covid. Są to kosmetyczne zmiany, ale jest to pierwszy sygnał i nadzieja na to, że te obostrzenia zostaną z czasem bardziej poluzowane, a to automatycznie otworzy gospodarkę chińską na globalny wzrost gospodarczy" - powiedział Zembik.

We wtorek GUS poda wstępne dane o PKB za III kw.

"Jutro poznamy dane PKB i jeśli prognozy się sprawdzą, czyli nasza gospodarka spowolni w III kw. do 3 proc., to złoty może lekko się osłabić" - powiedział Zembik.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN rośnie o 0,53 proc. do 4,7040, a USD/PLN idzie w górę o 0,93 proc. do 4,5595. Para EUR/USD zniżkuje z kolei o 0,36 proc. do 1.0320.

RYNEK DŁUGU

"Widać dynamiczny ruch na rentownościach globalnych i zdecydowanie spadły również rentowności polskich obligacji - w przypadku 10-latki te rentowności obecnie wynoszą 7,26, ale byliśmy nawet niżej. Również na 2-latkach widać zdecydowany ruch, a rentowność wynosi obecnie 7,09" - powiedział Łukasz Zembik z DM TMS Brokers.

"Spadki rentowności są efektem tego, że rynek zaczął wyceniać łagodniejszy ton ze strony Rezerwy Federalnej, ale ten ruch spadkowy zaczął się już wcześniej, kiedy mieliśmy decyzję RPP ws. stóp procentowych. Kilka dni przed tą decyzją rynek już zaczął wyceniać, że stopy jednak zostaną utrzymane" - dodał.

Ekonomista wskazał, że jeśli opublikowany wzrost PKB będzie poniżej 3 proc. to rynek zacznie wyceniać, że jednak RPP jest bliżej zakończenia cyklu i powrót do podwyżek stóp procentowych jest raczej mało prawdopodobny.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 4,5 pb. do 3,874 proc., a niemieckich idą w dół o 5,2 pb. do 2,107 proc.

poniedziałek poniedziałek czwartek 16.05 9.25 16.43 EUR/PLN 4,7049 4,6876 4,6896 USD/PLN 4,5585 4,5348 4,6079 CHF/PLN 4,8153 4,8008 4,7674 EUR/USD 1,0321 1,0337 1,0177 PS1024 7,096 7,022 7,110 DS0727 7,41 7,34 7,42 DS0432 7,21 7,16 7,25

