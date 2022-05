DZIEŃ NA FX: FI: Potencjał umocnienia PLN wyczerpuje się; na SPW możemy być blisko szczytu rentowności

Złoty w maju był bardzo mocny, jednak w krótkim termie może stabilizować się na obecnych poziomach lub rozpocząć korekcyjne osłabienie - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Jego zdaniem na SPW, na długim końcu krzywej dochodowości wkrótce mogą pojawić się sygnały przesilenia.

"Złoty w ostatnim czasie radzi sobie nie najgorzej, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe. Jest to otoczenie najwyższej od dekad inflacji, co jest czynnikiem ryzyka dla walut z rynków wschodzących. Tym, co pomogło złotemu przynajmniej o 10 gr na EUR/PLN od początku maja br., to zbliżenie się przez Polskę do środków z KPO" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

"Środki te powinny od września br. trafiać do Polski i oczekuje się, że duża ich część będzie wymieniana na rynku. To będzie +zastrzykiem+ dla złotego i złoty na to czekał" - dodał ekonomista XTB.

Kwiecień zwrócił uwagę na utrzymującą się szczególnie od początku maja br. dywergencję między zachowaniem złotego a węgierskiego forinta.

"Reakcja tych walut na agresję Rosji na Ukrainę była analogiczna, jednak już od początku kwietnia br. złoty zaczął sobie radzić lepiej, a od maja ta różnica w zachowaniu jest już znacząca" - powiedział.

Takie zachowanie - zdaniem ekonomisty XTB - jest spowodowane dwoma czynnikami.

"Różnice w zachowaniu tych walut wynikają z kwestii związanych z KPO, ale również z decyzji Węgier, które wprowadziły stan wyjątkowy, a tego inwestorzy nie lubią" - dodał.

Mówiąc o najbliższych perspektywach dla złotego, ekonomista stwierdził, że w krótkim terminie potencjał dla umacniania PLN wyczerpuje się.

"Nie uważam jednak, że złoty ma jakiś znaczący potencjał do dalszego umocnienienia. Myślę, że obecne poziomy będą się w najbliższym czasie utrzymywać, a być może nawet na EUR/PLN wrócimy powyżej 4,60. Podstawą takiej tezy jest to, że optymizm obecny na rynkach od ok. 10 dni jest moim zdaniem przejściowy i wkrótce wrócą obawy o spowolnienie gospodarcze oraz o odbywające się w takim otoczeniu zacieśnianie polityki pieniężnej" - powiedział ekonomista XTB.

O godzinie 15.58 kurs EUR/PLN spada o 0,29 proc. 4,5705, a USD/PLN idzie w górę o 0,33 proc. do 4,2673.

Na rynkach bazowych dolar umacnia się, a para EUR/USD zniżkuje o 0,62 proc. do 1,0710.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu pozytywne jest to, że pomimo dalszego wzrostu inflacji, polskie obligacje się ustabilizowały. Moim celem dla obligacji 10-letnich były okolice 7 proc. i rzeczywiście po dotarciu do tego poziomu rynek się cofnął, a obecnie trwa na nim stabilizacja" - powiedział ekonomista XTB.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 r. wzrosły rdr o 13,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,7 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w maju o 13,8 proc. rdr i wzrostu o 1,6 proc. mdm.

Zdaniem Kwietnia, jest to pozytywny symptom i może być zapowiedzią powoli zniżkujących rentowności na długim końcu krzywej.

"Spodziewam się, że sytuacja na świecie będzie ewoluować w kierunku gospodarczego spowolnienia. Tym samym moim zdaniem długi koniec krzywej powoli zaczyna dyskontować to, że w perspektywie zapewne przyszłego roku polityka pieniężna może być luzowana, nawet jeśli przez najbliższe miesiące czy kwartały będzie jeszcze zacieśniana" - powiedział Kwiecień.

Ekonomista XTB nie spodziewa się jednak gwałtownego zwrotu na krajowym długu, a jego zdaniem mocniejsze zmiany pojawią się, kiedy inwestorzy dojdą do przekonania, że inflacja w Polsce osiągnęła swój szczyt.

"Nie sądzę jednak aby w najbliższym czasie cofnięcie na krajowych 10-latkach było dynamiczne, gdyż inflację w Polsce w czerwcu czy lipcu zobaczymy zapewne na wyższych poziomach. Inwestorzy będą chcieli najpierw zobaczyć sygnały spadku inflacji i dopiero wtedy krajowy dług może mocniej rosnąć" - podsumował ekonomista XTB.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 9,9 pb do 2,853 proc., a niemieckich idą w górę o 8,5 pb do 1,1305 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 16.03 09.20 16.16 EUR/PLN 4,5688 4,587 4,5821 USD/PLN 4,2674 4,269 4,2529 CHF/PLN 4,4465 4,4448 4,436 EUR/USD 1,0706 1,0745 1,0775 PS0424 6,588 6,42 6,414 PS0527 6,92 6,84 6,86 DS0432 6,59 6,59 6,62

