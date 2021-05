DZIEŃ NA FX: FI: Prawdopodobne wzrosty EUR: PLN; rentowności SPW mogą iść w dół

Korekta na EUR/PLN jest uzasadniona i w najbliższym czasie kurs może jeszcze wzrosnąć - powiedział PAP Biznes strateg banku PKO BP Arkadiusz Trzciołek. Po środowym przetargu NBP rentowności krajowych obligacji skarbowych poszły wyraźnie w górę. Zdaniem ekonomisty papiery 10-letnie powinny jednak zniżkować w kierunku 1,75 proc.

"Na złotym mamy dziś osłabienie. Jego skala nie jest szczególnie duża, biorąc pod uwagę, że od majowych szczytów, które przekraczały 4,57/EUR, zeszliśmy poniżej 4,50. Po tak silnym ruchu korekta EUR/PLN w górę była zasadna. Nie wydarzyła się jednak dlatego tylko, że powinna. Jest po części pokłosiem tego, jak rynek postrzega perspektywy podwyżek stóp procentowych w Polsce i w regionie" - ocenił strateg banku PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

Zwrócił uwagę na wtorkowe posiedzenie banku centralnego Węgier, na którym potwierdzono gotowość do podwyżek stóp procentowych.

"Podkreślenie podwyżek nie umocniło forinta, a nawet go osłabiło. Świadczy to o tym, że inwestorzy zrealizowali swoje niedawne zyski na walucie. Patrząc jak zmieniają się oczekiwania na podwyżki stóp w Polsce, nadal są one widoczne, jednak w mniejszym stopniu niż jeszcze niedawno. To osłabienie oczekiwań to główny czynnik, który stoi za tym, że kurs EUR/PLN idzie zauważalnie do góry" - powiedział.

"Osłabieniu złotego pomagała także lekka korekta na eurodolarze, który oddał część ostatnich wzrostów, jednak nadal utrzymuje się powyżej 1,22. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie para EUR/PLN może jeszcze rosnąć i wzrost powyżej poziomu 4,50 jest prawdopodobny. Z kolei USD/PLN może iść nawet w kierunku 3,70" - ocenił.

W środę po południu EUR/PLN zwyżkuje o 0,2 proc. do 4,492, choć w ciągu dnia zbliżył się do 4,50. USD/PLN rośnie o 0,4 proc. do 3,673, a EUR/USD traci 0,2 proc. do 1,223.

RYNEK DŁUGU

Przed środowym przetargiem NBP rentowności krajowych SPW zniżkowały po ok. 5 pb na środku i długim końcu krzywej. Po ogłoszeniu wyników przetargu zaczęły jednak odrabiać straty i ok godz. 16 były już ok. 4 pb powyżej wtorkowego zamknięcia. Papiery 2-letnie notowały niższą zmienność.

"W środę odbyła się aukcja odkupu obligacji organizowana przez NBP. Ten odkup był zauważalnie niższy niż na poprzednich operacjach. Bank skupił papiery za 2 mld zł i były to w zasadzie jedynie obligacje emitowane przez BGK. Nie zaakceptował przy tym żadnej oferty na obligacje skarbowe. Warto przy tym zaznaczyć, że nie było też widać zbyt dużego zainteresowania ze strony instytucji finansowych" - powiedział ekonomista banku PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy dwie serie obligacji BGK łącznie za 2 mld zł, z czego papiery FPC0328 za 1,74 mld zł i FPC0630 za 0,29 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 5 mld zł.

Jak zauważył Trzciołek, niezaakceptowane oferty wyniosły 4,3 mld zł.

"NBP cały czas pozostaje aktywny na rynku obligacji skarbowych. Jeżeli zaszłaby potrzeba do większej interwencji, to NBP jest na to gotowy. Pokazał to na pierwszej aukcji w maju, kiedy skupił papiery za 8 mld zł. Po dzisiejszej aukcji nie widać jeszcze, żeby bank zamierzał wycofać to wsparcie. Te działania stanowią dla rynku psychologiczne wsparcie, które ostatnio pozwoliły rentownościom zejść ok. 25 pb z majowych szczytów" - powiedział.

"Naszym zdaniem dalsza korekta rentowności jest prawdopodobna, a w najbliższych dniach 10-latki mogą zejść nawet do 1,75 proc." - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych straciły 1 pb do 1,555 proc., a niemieckich poszły w dół o 4,7 proc. do -0,21 proc.

środa środa 16.00 9.22 EUR/PLN 4,4938 4,4872 USD/PLN 3,6747 3,6672 CHF/PLN 4,1000 4,0969 EUR/USD 1,2229 1,2236 OK0423 0,124 0,100 DS0726 1,19 1,14 DS1030 1,82 1,76

