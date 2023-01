DZIEŃ NA FX: FI: Rynki czekają na CPI z USA; dane zadecydują o dalszych trendach

Złoty w środę jest nieco mocniejszy, kurs EUR/USD konsoliduje się w okolicach 1,0740, a inwestorzy czekają na publikację czwartkowych danych o inflacji z USA - powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Na krajowym długu rentowności wyraźnie zniżkują, podobnie jak na obligacjach z regionu, jednak w obliczu rozbieżności w przekazie Fed wobec oczekiwań rynkowych dużo może się zmienić po czwartkowych danych ze Stanów Zjednoczonych - dodała.

"Środa na rynkach finansowych przebiega pod znakiem oczekiwania na czwartkowe dane o CPI ze Stanów Zjednoczonych. Na rynkach panuje względny spokój, a nastroje są umiarkowanie pozytywne" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Ekonomistka wskazała, że w okolicach 5-cio miesięcznych szczytów, w lokalnej konsolidacji znajduje się kurs EUR/USD.

"Wysoki poziom EUR/USD pokazuje, że rynek nie za bardzo wierzy w zapewnienia poszczególnych członków Fed o utrzymaniu restrykcyjnej polityki monetarnej i liczy, że Rezerwa Federalna zmieni zdanie. W tym kontekście czwartkowe dane inflacyjne z USA będą bardzo ważne" - powiedziała.

"Dane te powinny być impulsem do opuszczenia przez kurs EUR/USD konsolidacji" - dodała ekonomistka Banku Pocztowego.

Jak wskazała ekspertka, nieco więcej w środę dzieje się na PLN, a polska waluta w umiarkowanym stopniu umacnia się.

"Co ciekawe w regionie słabnie do euro czeska korona oraz węgierski forint, co można wiązać z publikacją czeskiej inflacji, która okazała się niższa od prognoz rynkowych" - powiedziała.

Czeskie CPI za grudzień 2022 spadło do 15,8 proc. r/r wobec rynkowych oczekiwań na poziomie 16,4 proc.

Ok. godz. 15.47 kurs EUR/PLN spada o 0,22 proc. do 4,814, a USD/PLN idzie w dół o 0,52 proc. do 4,3481 i jest notowany najniżej od 5-ciu miesięcy.

W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD rośnie o 0,32 proc. do 1,0769.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu podwyższona zmienność jest kontynuowana, a w środę w dół idą rentowności zarówno krajowych obligacji jak i papierów z rynków bazowych. W Polsce, ale i na długu państw z naszego regionu, spadki rentowności są dwucyfrowe" - wskazała Monika Kurtek.

"Mocniejsze spadki w regionie można wiązać z niższym odczytem inflacyjnym w Czechach, co wspiera myślenie, iż polityka zacieśniania monetarnego może powoli być wygaszana" - dodała.

Jej zdaniem również rynek długu czeka na czwartkowe dane inflacyjne z USA.

"Jeśli dane byłyby znacząco różne od rynkowych oczekiwań, to mogą one wywołać większe korekty lub doprowadzić do kontynuacji dotychczasowych trendów" - powiedziała ekonomistka Banku Pocztowego.

Dane o CPI z USA zostaną opublikowane w czwartek, 12 stycznia br. o 14.30 czasu polskiego, a rynek oczekuje spadku inflacji CPI r/r do 6,5 proc. z 7,1 proc. w poprzednim miesiącu, oraz inflacji bazowej na poziomie 5,7 proc. wobec poprzedniego odczytu 6 proc. w ujęciu r/r.

W środę dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 4,1 pb. do 3,578 proc., a niemieckich idą w dół o 10,8 pb. do 2,192 proc.

środa środa wtorek 15.50 09.24 16.01 EUR/PLN 4,6812 4,681 4,69 USD/PLN 4,3468 4,3583 4,3678 CHF/PLN 4,6785 4,7258 4,7376 EUR/USD 1,0770 1,0740 1,0738 PS1024 5,846 5,936 5,987 WS0428 5,806 5,832 5,903 DS0432 5,908 5,935 5,994

