DZIEŃ NA FX: FI: Rynki oczekują na decyzje polityków; złoty może się osłabić

Na rynku walutowym i rynku długu trwa oczekiwanie na polityczne rozstrzygnięcia m.in. w kwestii budżetu UE - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander BP Marcin Sulewski. Według ekonomisty złoty może się lekko osłabić w najbliższych dniach.

"Od drugiej połowy listopada niewiele się dzieje na parze walutowej EUR/PLN. Kurs waha się blisko październikowego minimum w okolicy 4,45. W ostatnich tygodniach obserwujemy znaczny spadek zmienności eurozłotego. Obecnie na rynku walutowym inwestorzy oczekują na ostateczne rozstrzygnięcia w takich kwestiach jak negocjacje pomiędzy UE a Wielką Brytanią dotyczące brexitu, spotkanie EBC w sprawie stóp procentowych, czy kwestii unijnego budżetu. Dopiero napływające konkretne decyzje polityczne we wskazanych tematach spowodują większą zmienność na rynku walutowym" - powiedział Marcin Sulewski.

"Uważam, że obecnie jest większe ryzyko, że złoty może być trochę słabszy. Przede wszystkim inwestorzy mogą zacząć wyceniać, że rozmowy w sprawie unijnego budżetu nie zakończą się pomyślnie dla Polski. Dlatego mój scenariusz na najbliższe dni to: albo dalsza stabilizacja EUR/PLN, albo lekki wzrost kursu. Jeśli faktycznie nastąpi osłabienie się złotego do euro, to poziom 4,50 będzie pierwszym istotnym ograniczeniem dla kursu" - dodał.

We wtorek kurs EUR/PLN wynosi 4,4638 i jest o 0,5 grosza niżej niż w poniedziałkowe popołudnie.

RYNEK DŁUGU

"Po wyprzedaży na rynku obligacji z piątku, w tym tygodniu mamy czas stabilizacji cen i rentowności krajowych SPW. W przypadku polskich papierów dłużnych największym czynnikiem ryzyka jest niepewność związana z rozmowami Polski w kwestii unijnego budżetu" - powiedział Marcin Sulewski.

Ekonomista zwrócił też uwagę, że w ostatnim miesiącu roku może występować większa zmienność na rynku długu.

"Warto pamiętać, że pod koniec roku mamy mniejszą płynność na rynku długu. Dlatego napływające na rynek istotne informacje mogą wywoływać duże ruchy poszczególnych obligacji" - wskazał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,913 proc. (-1,5 pb), a niemieckich -0,601 proc. (-1,7 pb).