DZIEŃ NA FX: FI: W kolejnych dniach PLN może się osłabiać, a rentowności rosnąć

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN powinien kierować się w stronę 4,64, ze względu na umacniającego się do euro dolara - ocenili w komentarzu tygodniowym ekonomiści Banku Millennium. Ich zdaniem rentowności SPW mogą zwyżkować, spodziewając się zmiany narracji Fed po środowym posiedzeniu.

"W naszej ocenie złoty może nieznacznie osłabić się w najbliższych dniach. Kurs EUR/PLN kierować się powinien w stronę poziomu 4,64 reagując w ten sposób na spodziewany przez nas spadek notowań eurodolara. Negatywnie na wartość polskiej waluty oddziaływać będzie ponadto brak tegorocznej akceptacji Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy (wcześniejsze spekulacje prasowe sugerowały możliwość zbliżenia stanowisk)" - ocenili ekonomiści Banku Millennium.

"Pozytywem dla złotego pozostanie zaś prawdopodobne dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej w styczniu, choć jest już ono zdyskontowane przez uczestników rynku" - dodali.

Jak wskazali, ten tydzień zdominowany będzie przez posiedzenia głównych banków centralnych świata. W środę decyzję odnośnie do parametrów polityki pieniężnej ogłosi amerykański Fed, natomiast w czwartek Europejski Bank Centralny. Ich zdaniem obydwa banki utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie, przy czym odmienna będzie ich retoryka.

"Nasilenie inflacji i bardziej uporczywy jej charakter skłania banki centralne do zmiany postawy oraz szybszej normalizacji polityki pieniężnej. Pivot Fed-u w kierunku szybszych podwyżek stóp wywierać będzie presję na osłabienie walut krajów rozwijających się oraz zwiększać presję na surowce, których ceny kwotowane są w USD. Stanowić to będzie dodatkowe wyzwanie dla pozostałych banków centralnych, w tym naszej RPP" - podali.

W trakcie poniedziałkowej sesji złoty lekko osłabiał się wobec euro i po południu jest 0,15 proc. nad kreską, w okolicy 4,625. Z kolei USD/PLN jest 0,35 proc. wyżej, na poziomie 4,095. EUR/USD jest 0,2 proc. niżej, tuż pod poziomem 1,13, choć w pierwszej części dnia zniżkował nawet do 1,126.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW zniżkowały na początku tygodnia o kilka pb względem piątkowego popołudnia, przy czym najmocniej w dół poszedł krótki koniec, cofając się o 10 pb.

"Zmienność obligacji skarbowych pozostaje wysoka. Dług 10-letni, który do niedawna stabilizował się, pozostając niewrażliwym na sygnały z otoczenia obecnie ulega dynamicznym zmianom wartości. Uważamy, iż w ślad za najbardziej prawdopodobnym scenariuszem zmian polityki pieniężnej (polskiej, ale i światowej) dochodowość obligacji będzie stopniowo rosła w tym tygodniu zanim wejdzie w spokojny przedświąteczny nastrój przyszłego tygodnia" - napisali ekonomiści z Millennium.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w dół o ok. 3 pb do 1,462 proc., a niemieckich zniżkują o blisko 2 pb do -0,365 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.10 9.10 15.17 EUR/PLN 4,6249 4,6149 4,6176 USD/PLN 4,0973 4,0878 4,0902 CHF/PLN 4,4413 4,4298 4,4339 EUR/USD 1,1288 1,1289 1,129 DS1023 2,799 2,886 2,899 PS1026 3,17 3,21 3,22 DS0432 3,15 3,18 3,19

