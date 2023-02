DZIEŃ NA FX: FI: W marcu można oczekiwać osłabienia złotego i stromienia krzywej SPW

Złoty w marcu może się osłabiać, kurs EUR/PLN może wzrosnąć do okolic 4,80-4,82, a obecne jego umocnienie to efekt zamykania pozycji przeciwko PLN otwieranych pod opinię TSUE - uważa ekonomista ING BSK, Piotr Popławski. Natomiast na SPW ekspert oczekuje dalszego stromienia krzywej rentowności.

"W nadchodzącym tygodniu będziemy mieli trochę istotnych danych makro, w tym z USA. My spodziewamy się, że będą one zaskakiwać na plus. Obecnie na EUR/USD ustanawiane są nowe dołki, a poziom 1,04, o którym wspominałem jeszcze nie tak dawno, obecnie wydaje się na wyciągnięcie ręki. Korekta na EUR/USD jest już duża, co jak się wydaje odbije się na złotówce" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

W nadchodzącym tygodniu w USA między innymi zostaną podane dane o zamówieniach (poniedziałek), Chicago PMI (wtorek), indeks PMI i ISM dla przemysłu (środa) oraz PMI i ISM dla usług (piątek).

Ekonomista wskazał, że jego scenariusz zakładający w marcu br. wzrost kursu EUR/PLN do okolic 4,80-4,82 jest cały czas możliwy, choć niekoniecznie musi się zrealizować w perspektywie najbliższego tygodnia.

"Generalnie wydaje się, że rynek jest cały czas w fazie +brania zysków+ z osłabienia złotego od początku roku, którego podstawą było oczekiwanie na opinię TSUE. Opinia rzecznika się pojawiła, była bardziej negatywna od oczekiwań, a inwestorzy zamykają zyskowne pozycje. To powoduje umacnianie złotego" - wskazał.

O godzinie 15.53 kurs EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,7243, a USD/PLN idzie w górę o 0,58 proc. do 4,4802.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD zniżkuje o 0,46 proc. do 1,0544.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu w piątek ma miejsce jego umocnienie, choć nie wiem czy to się utrzyma. W otoczeniu, na rynkach bazowych, rentowności raczej rosną, a banki centralne dość mocno komunikują, że to jeszcze nie jest koniec cyklu i zobaczymy coś więcej (dalsze podwyżki stóp - PAP)" - powiedział ekonomista ING BSK.

Ekspert ING BSK oczekuje dalszego stromienia krzywej rentowności krajowego długu.

"W kraju natomiast raczej otrzymamy dane, które wskażą dalsze hamowanie koniunktury, a po skoku inflacji w styczniu i lutym będziemy mieli szybką dezinflację. Ja bym się zatem trzymał scenariusza, o którym mówimy już od jakiegoś czasu, czyli stromienia krzywej SPW. Może asset swapy nie będą szersze i mogą się zawęzić, gdyż napływ kapitału jest cały czas solidny, co pokazała wczorajsza aukcja" - wskazał.

Popławski dodał, iż jego zdaniem bardziej optymistyczne są perspektywy krótkiego końca krzywej (spadku rentowności) niż długiego.

W piątek na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 7,8 pb. do 3,959 proc., a niemieckich idą w górę o 8,1 pb. do 2,556 proc.

piątek piątek czwartek 15.55 09.41 16.19 EUR/PLN 4,7235 4,7224 4,7313 USD/PLN 4,4793 4,4585 4,4632 CHF/PLN 4,7726 4,7667 4,7849 EUR/USD 1,0546 1,0592 1,0601 PS0425 6,291 6,217 6,365 WS0428 6,517 6,396 6,529 DS1033 6,558 6,448 6,577

