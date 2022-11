DZIEŃ NA FX: FI: W najbliższych dniach możliwa lekka deprecjacja PLN; wzrosty rentowności długu są tymczasowe

W najbliższych dniach można spodziewać się niewielkiej deprecjacji polskiego złotego, co jest związane przede wszystkim z możliwą poprawą notowań dolara na globalnych rynkach - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Jarosław Kosaty, ekonomista Santander Bank Polska. Wzrosty rentowności na krajowym rynku długu mają charakter tymczasowy, a w kolejnych okresach powinny powrócić spadki.

"Notowania złotego ustabilizowały się po incydentach związanych z rakietami, które chwilowo przestraszyły rynki. Kiedy okazało się, że miał on charakter przypadkowy i nie był rodzajem prowokacji, rynek się uspokoił i EUR/PLN powrócił do wcześniejszych poziomów w okolicach 4,69-4,70" - powiedział PAP Biznes Jarosław Kosaty z Santander Bank Polska.

Jak wskazał, kurs złotego będzie zależał w najbliższym czasie od zachowania rynków globalnych.

"W najbliższych dniach spodziewamy się niewielkiej deprecjacji polskiego złotego, co jest związane przede wszystkim z możliwą poprawą notowań dolara na globalnych rynkach. Może być to związane z zapewnieniami, płynącymi z Rezerwy Federalnej, że nawet ewentualne przejście Fed-u w gołębi tryb polityki monetarnej ze względu na antycypowane spowolnienie gospodarcze i tak nie będzie oznaczało rychłego zakończenia cyklu podwyżek stóp w USA" - powiedział Kosaty.

"Na tym tle dolar dziś zyskuje trochę wobec euro i niewykluczone, że - biorąc pod uwagę jego silne osłabienie w ostatnich tygodniach - ten ruch korekcyjny może dać pretekst do tego, by notowania kursu EUR/PLN podskoczyły lekko w górę. Natomiast generalnie potencjał do wyraźniejszego osłabienia złotego pozostaje w dalszej perspektywie ograniczony, głównie ze względu na poprawę nastrojów na globalnych rynkach oraz ograniczoną płynność złotego na krajowym rynku" - dodał.

Ok. godz. 16.15 kurs EUR/PLN rośnie o 0,15 proc. do 4,7048, a USD/PLN idzie w górę o 0,75 proc. do 4,5521. Para EUR/USD zniżkuje z kolei o 0,57 proc. do 1,0334.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym rynku długu widzimy niewielkie odbicie rentowności w górę. Jest ono związane przede wszystkim z odreagowaniem na rynkach głównych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie wypowiedzi gołębich członków Rezerwy Federalnej (Charles L. Evans) sygnalizują, że cykl podwyżek będzie kontynuowany, nawet w przypadku gdyby bank centralny ze względu na antycypowane spowolnienie zdecydował się na prowadzenie nieco łagodniejszej polityki monetarnej. Stało się to pretekstem do korekty na rynkach głównych, która również udzieliła się krajowemu rynkowi" - powiedział Jarosław Kosaty z Santander Bank Polska.

"Jednak nawet ewentualna dalsza kontynuacja wzrostów rentowności będzie miała raczej tymczasowy charakter. Rosnące oczekiwania na spowolnienie gospodarcze na świecie staje się dominującym tematem na światowych rynkach finansowych przez co w kolejnych okresach krajowe rentowności powinny ponownie powracać do spadków" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 9,2 pb. do 3,786 proc., a niemieckich idą w górę o 2,5 pb. do 2,030 proc.

czwartek czwartek środa 16.10 9.08 16.04 EUR/PLN 4,7048 4,6913 4,6959 USD/PLN 4,5513 4,5147 4,5204 CHF/PLN 4,7754 4,7803 4,7977 EUR/USD 1,0337 1,0391 1,0388 PS1024 7,221 7,050 7,010 DS0727 7,36 7,22 7,19 DS0432 7,15 7,00 6,97

