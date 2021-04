DZIEŃ NA FX: FI: W najbliższym czasie złoty i SPW pozostaną stabilne

Rynki są w fazie wyczekiwania na informacje i w najbliższym czasie złoty i SPW powinny pozostać na stabilnym poziomie - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista XTB, Przemysław Kwiecień. Zwrócił uwagę, że w kolejnych miesiącach mogą pojawić się czynniki ryzyka osłabiające złotego i działające na wzrosty rentowności krajowych obligacji.

"Na rynku walutowym panuje spokój. Można się spierać co do powodu takiego stanu rzeczy, jednak zdaje się, że rynki są w fazie, kiedy wyczekują na informacje. Widać to choćby po indeksach giełdowych, ale ma to także wpływ na waluty. Spodziewam się, że w najbliższym czasie sytuacja nadal pozostanie stabilna. Inwestorzy w niewielkim stopniu reagować będą na odczyty makroekonomiczne czy środowe posiedzenie Fed. Czynniki ryzyka mogą pojawić się w kolejnych tygodniach" - powiedział Przemysław Kwiecień.

Ekonomista przypomniał, że od lutego Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zmniejsza swoje rezerwy, tym samym zaopatrując rynek w gotówkę. Z tego względu, pomimo utrzymującej się presji inflacyjnej, dochodowości amerykańskich obligacji w ostatnim czasie lekko zniżkowały.

"Wiedząc, że niedługo trzeba będzie finansować deficyt budżetowy, inwestorzy spodziewają się, że ta gotówka będzie musiała być z rynku ściągnięta. To sprawi, że rentowności obligacji amerykańskich mogą rosnąć" - ocenił Kwiecień.

"Jeśli taki scenariusz się zrealizuje, u nas także pojawią się wzrosty dochodowości, przy czym powinny być one nieco wolniejsze. Na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy dochodowość krajowych 10-latek może rosnąć w kierunku 2 proc. Będzie to też czynnik ryzyka dla złotego, który może osłabiać się, szczególnie wobec dolara. Wydaje się, że USD/PLN może wrócić powyżej 3,90" - dodał.

We wtorek po południu EUR/PLN rósł o niecałe 0,2 proc. do 4,565, a USD/PLN zwyżkował o 0,25 proc. do 3,781. W tym czasie EUR/USD tracił 0,1 proc. do 1,208.

Rentowności krajowych SPW zniżkowały po ok. 2-3 pb na środku i długim końcu krzywej.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosły o 1,3 pb do 1,583 proc., a niemieckich pozostawały bez większych zmian na -0,253 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.44 9.29 15.36 EUR/PLN 4,5658 4,5567 4,5587 USD/PLN 3,7807 3,7748 3,7780 CHF/PLN 4,1336 4,1230 4,1234 EUR/USD 1,2077 1,2072 1,2066 OK0423 0,050 0,040 0,050 DS0726 0,79 0,82 0,82 DS1030 1,53 1,54 1,55

