DZIEŃ NA FX: FI: W przyszłym tygodniu EUR: PLN przekroczy 4,60; rentowności SPW będą rosnąć

W przyszłym tygodniu na rynku będzie dominować podejście risk-off, czego skutkiem może być przekroczenie przez EUR/PLN poziomu 4,60 - ocenił starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Dodał, że przy takich nastrojach na rynku rentowności polskich obligacji powinny być kontynuowane spadki.

"Na rynkach cały czas widoczny jest niepokój, który moim zdaniem, jest związany z ryzykiem IV fali pandemii. Napięcie być może nie jest duże, ale wystarczające by EUR/PLN nieco wzrósł, a EUR/USD spadł, czyli panuje typowe podejście risk-off. Moim zdaniem przyszły tydzień także będzie szedł w tę stronę czego prawdopodobnym skutkiem będzie przekroczenie przez eurozłotego granicy 4,60" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

W piątek ok. godz. 16.00 EUR/PLN idzie w górę o 0,1 proc. i jest w okolicy 4,585, a USD/PLN rośnie o 0,2 proc. do 3,885. Z kolei EUR/USD zniżkuje o 0,12 proc. i jest poniżej poziomu 1,179.

RYNEK DŁUGU

W piątek rentowności polskich 10-latek pozostawały w okolicy 1,64 proc., ok. 1,5 pb poniżej punktu odniesienia.

"Na rynku długu powinny nastąpić dalsze spadki rentowności. Być może nie będą one gwałtowne, ale na przełomie tygodnia długi koniec krzywej znajdzie się pewnie o 3-4 pb niżej".

Ekonomista wyjaśnił, że dodatkowym czynnikiem oddziaływującym na rynek jest spadek oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w kraju i za granicą.

"Jeżeli jest pandemia, to czemu banki miałyby podnosić stopy procentowe. Oczywiście nie wiadomo, w którą stronę to oczywiście pójdzie, ale dostrzegam ryzyko, że przez wakacje to właśnie tak będzie wyglądało: mocniejszy dolar, słabszy złoty, niższe rentowności obligacji" - powiedział.

W piątek Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy 8 serii obligacji łącznie za 4,36 mld zł, z czego obligacje skarbowe za 3,7 mld zł i papiery BGK za 0,7 mld zł. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 10 mld zł. Na przetargu w czerwcu NBP odkupił papiery łącznie za 2 mld zł.

W nadchodzącym tygodniu GUS przedstawi pakiet danych z polskiej gospodarki z czerwca oraz lipcowe odczyty koniunktury konsumenckiej oraz koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach.

W poniedziałek będą to dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu, we wtorek o dynamice produkcji przemysłowej oraz wskaźnikach cen w przemyśle. W środę opublikowane zostaną m.in dane o dynamice sprzedaży detalicznej. W piątek GUS opublikuje czerwcowy Biuletyn Statystyczny zawierający m.in. stopę bezrobocia rejestrowanego w czerwcu.

"Moim zdaniem dane krajowe będą miały znikome znaczenie dla rynku. To, co może mieć znaczenie, to dane z gospodarki europejskiej, czyli wstępne odczyty wskaźników PMI oraz posiedzenie EBC" - powiedział.

W piątek firma Markit przedstawi wstępne odczyty Indeksu PMI dla przemysłu oraz usług dla gospodarek Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii, USA i całej strefy euro.

"W mojej opinii Europejski Bank Centralny nie będzie straszył inwestorów perspektywą szybkiego zacieśnienia polityki. Wydźwięk będzie raczej sprzyjać spadkom rentowności".

W czwartek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są blisko 4 pb niżej na poziomie 1,321 proc., a niemieckich tracą 2 pb do -0,336 proc.

piątek piątek czwartek 15.50 10.15 16.02 EUR/PLN 4,5844 4,5856 4,5785 USD/PLN 3,8859 3,8844 3,875 CHF/PLN 4,2242 4,2236 4,2238 EUR/USD 1,1798 1,1805 1,1816 OK0423 0,37 0,37 0,376 DS0726 1,18 1,17 1,17 DS1030 1,64 1,64 1,65

