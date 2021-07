DZIEŃ NA FX: FI: Wiele czynników przemawia za osłabieniem złotego; SPW stabilne

Wiele czynników zarówno globalnych, jak i lokalnych przemawia za osłabieniem złotego, przez co para EUR/PLN może w najbliższym czasie testować i przekroczyć poziom 4,60 - oceniają ekonomiści. SPW powinny być uzależnione od czynników globalnych, jednak do końca tygodnia spodziewana jest stabilizacja.

"Mamy obecnie splot niekorzystnych czynników dla złotego. Globalne otoczenie jest nieco mniej korzystne ze względu na umocnienie dolara, które ma miejsce w oczekiwaniu na decyzję o +taperingu+ jeszcze w tym roku. Póki co niewiele wskazuje, żeby te oczekiwania miały się nie potwierdzić i do czasu oficjalnej informacji dolar będzie się umacniał" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk rynków finansowych BNP Paribas Wojciech Stępień.

Wskazał, że tendencja do umiarkowanego schodzenia EUR/USD w dół może się utrzymywać, co będzie dla złotego niekorzystne.

"W takim otoczeniu niekorzystne lokalne czynniki przyciągają uwagę inwestorów. Powodują one, że w gronie walut, które przy mocniejszym dolarze powinny się osłabiać, złoty wyróżnia się negatywnie" - ocenił.

Jako główne czynniki Stępień wskazał bardziej gołębie niż oczekiwano komentarze prezesa NBP z ubiegłego tygodnia, a także słabsze dane o nadwyżce obrotów bieżących (60 mln zł vs. konsensus 1.418,5 ml zł), które w jego ocenie mogą swój szczyt mieć za sobą.

"Na koniec, choć nie mniej ważne, pozostają kwestie polityczne. Na początku tygodnia dowiedzieliśmy się, że Sąd Najwyższy rozstrzygnie podstawowe zagadnienia frankowe, a teraz trwają spory o kwestie praworządności. W mediach finansowych będą pojawiały się informacje, że konflikt z UE narasta, co w połączeniu z pozostałymi czynnikami nie będzie sprzyjało złotemu" - powiedział.

"Spodziewam się, że w najbliższym czasie EUR/PLN będzie testował poziom 4,60 i niedługo wzrośnie powyżej niego" - dodał.

W czwartek ok. godz. 16.00 EUR/PLN idzie w górę o 0,2 proc. i jest tuż poniżej 4,58, a USD/PLN rośnie o 0,4 proc. do 3,875. Z kolei EUR/USD zniżkuje o 0,2 proc. i jest poniżej poziomu 1,182.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW poszły w czwartek w dół na całej długości krzywej, przy czym najmocniej na jej długim końcu.

"Czwartkowe notowania na rynku długu skarbowego przyniosły dalsze umocnienie obligacji. 10-letnie papiery były kwotowane po 1,66 proc., a 5-latki blisko 1,18 proc. Finalny odczyt inflacji za czerwiec nie miał dużego wpływu na rynek. Wobec braku istotnych danych w tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na czynnikach globalnych" - powiedziała PAP Biznes zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak.

"Oczekiwane przez główne banki centralne spadki inflacji w dłuższym terminie wspierają notowania długu. Od początku tygodnia rentowności Bunda i Treasuries poszły w dół o ok. 5 pb. W efekcie rozszerzył się 10-letni spread polskich papierów do obu benchmarków i różnica w rentownościach wynosi odpowiednio: 199 i 33 pb. Do końca tygodnia rentowności powinny pozostać blisko obecnych poziomów" - dodała.

W czwartek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są blisko 4 pb niżej na poziomie 1,321 proc., a niemieckich tracą 2 pb do -0,336 proc.

czwartek czwartek środa 16.02 9.32 15.57 EUR/PLN 4,5785 4,5777 4,5751 USD/PLN 3,8750 3,8697 3,8701 CHF/PLN 4,2238 4,2322 4,2230 EUR/USD 1,1816 1,1830 1,1822 OK0423 0,376 0,380 0,390 DS0726 1,17 1,16 1,19 DS1030 1,65 1,66 1,69

